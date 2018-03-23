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  • «Би-2» возращается в Таллинн с симфоническим оркестром

«Би-2» возращается в Таллинн с симфоническим оркестром В программе выступит специальный гость!

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ФОТО: Pressifoto

«Би-2» с симфоническим оркестром – это одно из лучших концертных шоу в России, которое неизменно проходит при полном аншлаге!

6 апреля, в 20:00, в Saku Suurhall состоится выступление «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра.

ФОТО: Pressifoto

Союз музыкантов группы «Би-2», заслуженного артиста России дирижёра Феликса Арановского, аранжировщиков Геннадия Корнилова и Сергея Гаврилова — это плодотворный творческий альянс, подаривший сотням тысяч зрителей незабываемые часы наслаждения уникальным искусством на стыке двух жанров. Более 10 лет назад проект, задуманный как разовый эксперимент, настолько захватил всех участников, что со временем трансформировался в полноценную концертную программу, исполняемую на лучших концертных площадках России, стран СНГ и Прибалтики!

ФОТО: Pressifoto

Специальной гостьей выступлений с оркестром этой осенью снова станет певица и композитор - финалистка телевизионного проекта «Голос», Тина Кузнецова.

ФОТО: Pressifoto

Более того, творческое сотрудничество «Би-2» с оркестром продолжается не только на сцене: в 2017-м году группа выпускает и новую пластинку — Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic orchestra VOL.2, для которой музыканты записали 12 песен с Пражским симфоническим оркестром.

ФОТО: Pressifoto

Специально для предстоящих концертов Би-2 готовят новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из нового альбома «Горизонт событий», редкие треки из предыдущих пластинок, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и конечно — все главные хиты Би-2!

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