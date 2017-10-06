Не упустите редкую возможность! Мы разыгрываем билеты на спектакль театра «Современник» в Таллинне

Александр Володин – автор для «Современника» во многом определяющий. На его пьесах, как и на пьесах Виктора Розова, Леонида Зорина, Александра Вампилова, театр формировал свои эстетические принципы, разговаривал со своими зрителями живым, сегодняшним языком. Простой человек с его радостями и горестями всегда был в центре внимания драматурга Володина.

Сегодняшнее обращение к драматургии Володина для «Современника» отнюдь не дань ностальгии. «Пять вечеров» – одна из немногих пьес советской драматургии, которая дает возможность говорить о вечных, непреходящих ценностях. Например, о постоянной потребности человека в любви, о стремлении к ней, об умении ждать, не размениваясь на случайное. И еще о том, что если не предавать себя, то чудо может произойти.

Изменилось время, на сцену пришли другие люди, и бесхитростная по сути история любви двух людей вдруг зазвучала совершенно по-особому. Нынешние «Пять вечеров», конечно, уже совсем другой спектакль.

Режиссером спектакля стал Александр Огарев, известный своими постановками в Москве, на выпуске ему помогала Галина Волчек. Самым важным для театра в нынешней постановке пьесы Александра Володина была попытка в сегодняшний день, вовсе не располагающий к сентиментальности, при колоссальном дефиците искренних и сильных чувств, рассказать историю постепенного сближения судеб. «Современник» очень хотел рассказать о том, что человек, несмотря ни на что, может и должен сохранять в себе веру в любовь, веру в счастье.

Роль Ильина в нынешних «Пяти вечерах» исполняет Сергей Гармаш, Тамару играет актриса Театра им. Маяковского Евгения Симонова, Зою – Галина Петрова, Катю – Дарья Белоусова и Полина Рашкина, Славу – Шамиль Хаматов, а инженера Тимофеева играет Александр Кахун.

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