От Валерии до Лепса: внимание, мы разыгрываем билеты на концерт Виктора Дробыша!

В Таллинне 9 февраля состоится юбилейный вечер Виктора Дробыша с участием множества звезд российской эстрады!
Виктор Дробыш и местные организаторы TCC представляют большое музыкальное событие 2018 года: «Виктор Дробыш – юбилейный концерт. #Будут все». Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Слава, Зара, Авраам Руссо, Александр Коган, IVAN (Саша Иванов), Настасья Самбурская и другие. При участии оркестра Red Square Band и балета Аллы Духовой Todes. 9 февраля в ледовом холле Tondiraba #Будут все.
Такого в Эстонии еще не было. 9 февраля в Таллинне в ледовом холле Tondiraba заслуженный артист РФ, поэт, композитор и автор сотни шлягеров Виктор Дробыш представит уникальный праздничный вечер
«Виктор Дробыш – юбилейный концерт. #Будут все». Уникальность его заключается в том, что в Таллинн приедут самые знаменитые звезды российской эстрады, которые исполнили песни, написанные Виктором Дробышем.
В рамках юбилейного концерта в Tondiraba прозвучат знаменитые и любимые песни в исполнении звездных дуэтов: Стас Пьеха и Слава – «Я и ты», Григорий Лепс и Стас Пьеха – «Она не твоя», Слава и Ирина Аллегрова – «Первая любовь, любовь последняя», Валерия и Стас Пьеха - «Ты грустишь», Кристина Орбакайте и Авраам Руссо – «Любовь, которой больше нет», Кристина Орбакайте и Валерия - «Любовь не продается» . Будут и другие дуэты из числа заявленных артистов.
Помимо этого, все артисты исполнят свои самые лучшие хиты, записанные когда-то под чутким руководством Дробыша и вошедшие в золотую коллекцию российской поп-музыки: «Часики» и «Нежность моя» Валерии, «Просто любить» Авраама Руссо, «На ладони линия» и «О тебе» Стаса Пьехи, «Я тебя не люблю» Григория Лепса, «Одиночество», «Расскажи мне, мама» певицы Славы и многие-многие другие композиции. Аккомпанировать всем звездам будет сам маэстро в сопровождении оркестра Red Square Band.
9 февраля 2018 года на арене Tondiraba вы сможете принять участие в «аншлаге на крыльях любви». Все что нужно – приобрести билет. Помните, что вас ждут любимые звезды, знаменитые хиты, и, конечно, весь вечер у рояля – виновник торжества, король дуэтов Виктор Дробыш. Не пропустите событие года, здесь будут все!
ВНИМАНИЕ! Для читателей портала Limon.ee ее мы разыгрываем два билета на концерт Виктора Дробыша. Правила игры ищите на нашей официальной страничке в Facebook. Имя победителя мы объявим уже в следующий вторник, 6 февраля. Удачи в игре!