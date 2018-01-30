От Валерии до Лепса: внимание, мы разыгрываем билеты на концерт Виктора Дробыша!

Виктор Дробыш и местные организаторы TCC представляют большое музыкальное событие 2018 года: «Виктор Дробыш – юбилейный концерт. #Будут все». Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Слава, Зара, Авраам Руссо, Александр Коган, IVAN (Саша Иванов), Настасья Самбурская и другие. При участии оркестра Red Square Band и балета Аллы Духовой Todes. 9 февраля в ледовом холле Tondiraba #Будут все.

Такого в Эстонии еще не было. 9 февраля в Таллинне в ледовом холле Tondiraba заслуженный артист РФ, поэт, композитор и автор сотни шлягеров Виктор Дробыш представит уникальный праздничный вечер

«Виктор Дробыш – юбилейный концерт. #Будут все». Уникальность его заключается в том, что в Таллинн приедут самые знаменитые звезды российской эстрады, которые исполнили песни, написанные Виктором Дробышем.

В рамках юбилейного концерта в Tondiraba прозвучат знаменитые и любимые песни в исполнении звездных дуэтов: Стас Пьеха и Слава – «Я и ты», Григорий Лепс и Стас Пьеха – «Она не твоя», Слава и Ирина Аллегрова – «Первая любовь, любовь последняя», Валерия и Стас Пьеха - «Ты грустишь», Кристина Орбакайте и Авраам Руссо – «Любовь, которой больше нет», Кристина Орбакайте и Валерия - «Любовь не продается» . Будут и другие дуэты из числа заявленных артистов.

Помимо этого, все артисты исполнят свои самые лучшие хиты, записанные когда-то под чутким руководством Дробыша и вошедшие в золотую коллекцию российской поп-музыки: «Часики» и «Нежность моя» Валерии, «Просто любить» Авраама Руссо, «На ладони линия» и «О тебе» Стаса Пьехи, «Я тебя не люблю» Григория Лепса, «Одиночество», «Расскажи мне, мама» певицы Славы и многие-многие другие композиции. Аккомпанировать всем звездам будет сам маэстро в сопровождении оркестра Red Square Band.

9 февраля 2018 года на арене Tondiraba вы сможете принять участие в «аншлаге на крыльях любви». Все что нужно – приобрести билет. Помните, что вас ждут любимые звезды, знаменитые хиты, и, конечно, весь вечер у рояля – виновник торжества, король дуэтов Виктор Дробыш. Не пропустите событие года, здесь будут все!