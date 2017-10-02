Какой кошмар! Организатор «Танцевального рая» Герт Лаасме оказался в эпицентре стрельбы в Лас-Вегасе (ФОТО, ВИДЕО)

В момент стрельбы Герт Лаасме, к счастью, находился в своем отеле Venetian, который расположен, по меркам Лас-Вегаса, рядом с эпицентром стрельбы.

«Это произошло всего лишь в паре километров от меня, на главной улице города, где праздники и вечеринки длятся круглосуточно. Мне очень повезло, в момент стрельбы я был в своем отеле. Сейчас я в своем отеле, выходить на улицу запрещено. Те, кто были в своих отелях, - повезло. Остальных временно разместили в конференц-залах ближайших отелей», - сказал Герт Лаасме порталу Limon.ee.

После стрельбы организатор самой популярной вечеринки в Эстонии осмелился оказаться неподалеку от места происшествия. Сейчас в Лас-Вегасе, как видно на фотографиях Герта, полная тишина. На улицах, где обычно не пройти, нет ни души.

Смотрите фото и видео из Лас-Вегаса.

Лас-Вегас после стрельбы/ Gert Laasme

Лас-Вегас после стрельбы/ Gert Laasme