Фото: смотрите, какого здоровяка ведущая «Народного радио» обнаружила в лесу неподалеку от Таллинна

Белый гриб, который популярная эстонская ведущая Юлия Календа нашла в эстонском лесу в высоту превышал 25 сантиметров. Из 863-граммового здоровяка сварили грибной суп, который, по словам Юлии Календы, получился очень ароматным и наваристым.

Грибники порой хвастаются своими 4-5-килограммовыми находками. Почему бы и нам не попытать счастья в лесу? Синоптики обещают, что на этих выходных жителей Эстонии ожидает настоящее бабье лето. Поэтому отправляйтесь по грибы и присылайте нам снимки своих самых внушительных находок на адрес: info@limon.ee с пометкой «Гриб!».

Померимся грибами? Автору самой интересной находки мы подарим нашу фирменную селфи-палку, ну и, разумеется, опубликуем фотографии весомых экземпляров на нашем портале!