Эстонская шаманка примет участие в российской «Битве экстрасенсов»!

В промо-ролик 14 сезона телешоу вошли кадры с кастинга, в котором приняла участие шаманка из Эстонии. Несмотря на то, что доподлинно о том, примет Ану участие в шоу или нет, мы узнаем только 23 сентября, очевидно, что она неплохо показала себя на кастинге, так как в ролики обычно включают только самых ярких участников.