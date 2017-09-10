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Эстонская шаманка примет участие в российской «Битве экстрасенсов»!

Очередная Мэрилин Керро?

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ФОТО: TNT

Победительница эстонской «Битвы экстрасенсов» шаманка Ану стала участницей кастинга в новый сезон аналогичного шоу на российском телеканале ТНТ.

В промо-ролик 14 сезона телешоу вошли кадры с кастинга, в котором приняла участие шаманка из Эстонии. Несмотря на то, что доподлинно о том, примет Ану участие в шоу или нет, мы узнаем только 23 сентября, очевидно, что она неплохо показала себя на кастинге, так как в ролики обычно включают только самых ярких участников.

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