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Промокшая до нитки Керсти Кальюлайд поделилась впечатлениями

ФОТО И ВИДЕО!

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ФОТО: Erik Prozes

Сегодня, 10 сентября в Таллинне прошел классический марафонский забег на 42 километра и полумарафон на 21 километр.

ФОТО: Эрик Прозес

Кенийские спортсмены Кипротич Кируи, Диксон Терер и Роберт Магут заняли все три призовые места. Победителем от Эстонии провозгласили Арго Йыэсоо.

Участницей полумарафона также стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая завершила забег с результатом 1:52.01!

Журналистам Керсти Кальюлайд призналась, что своим результатом она не слишком довольна.

Смотрите видео!

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