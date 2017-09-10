Промокшая до нитки Керсти Кальюлайд поделилась впечатлениями
ФОТО И ВИДЕО!
10 сентября 2017 г., 19:08
Сегодня, 10 сентября в Таллинне прошел классический марафонский забег на 42 километра и полумарафон на 21 километр.
ФОТО: Эрик Прозес
Кенийские спортсмены Кипротич Кируи, Диксон Терер и Роберт Магут заняли все три призовые места. Победителем от Эстонии провозгласили Арго Йыэсоо.
Участницей полумарафона также стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая завершила забег с результатом 1:52.01!
Журналистам Керсти Кальюлайд призналась, что своим результатом она не слишком довольна.
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