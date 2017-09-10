Промокшая до нитки Керсти Кальюлайд поделилась впечатлениями

ФОТО: Эрик Прозес

Кенийские спортсмены Кипротич Кируи, Диксон Терер и Роберт Магут заняли все три призовые места. Победителем от Эстонии провозгласили Арго Йыэсоо.

Участницей полумарафона также стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая завершила забег с результатом 1:52.01!

Журналистам Керсти Кальюлайд призналась, что своим результатом она не слишком довольна.

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