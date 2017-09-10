Какой вред нашему здоровью может нанести кондиционер. Бегу принимать меры!

Первое, что нужно помнить, — не стоит устанавливать на кондиционере температуру, значительно меньше той, что снаружи. Резко попав в холод, можно запросто простудиться и переболеть всеми прелестями ОРВИ, ОРЗ и иже с ними. Специалисты утверждают, что допустимая разница температур варьируется в пределах 7 градусов, и если на улице 30, то охлаждение должно быть установлено на 23 градуса, пишет Маркетиум.

Потенциальный вред, наносимый здоровью кондиционером, кроме общего переохлаждения и риска заболеть простудными заболеваниями, заключается в бактериях, которые размножаются в застоявшемся конденсате. Они носят название Legionella pneumophila и вызывают острую пневмонию, или “болезнь легионеров”, с серьезнейшими осложнениями. Вспышка этого инфекционного заболевания унесла в 1976 году в США жизни 34 человек, когда во время съезда Американского легиона, где собрались 4000 участников, заболели одновременно 220 из них! Возбудители Легионеллеза (такое название впоследствии было присвоено болезни) скрывались в жидкости системы вентиляции, установленной в здании, где проводился съезд.

Риск заразиться этой болезнью присутствует, если вы вынуждены постоянно находиться в помещении с кондиционером, которому не оказывается должный уход и обслуживание. И если в офисе об этом должен позаботиться работодатель, то в домашних условиях вам придется заняться этим вопросом самим.

Впрочем, домашние системы кондиционирования более безопасны. Микробам особо негде размножаться, поскольку конденсат из них убирается довольно быстро. Но общую очистку кондиционера проводить нужно регулярно!

Сегодня на рынке техники представлено множество моделей и брендов климатических систем. Наиболее распространенными из них являются сплит-системы кондиционирования, которые состоят из наружного блока и внутреннего. Наружный блок предназначен для ввода и вывода воздуха снаружи и наружу, а внутренний блок (непосредственно сам кондиционер) осуществляет охлаждение, обогрев, сушку, ионизацию и множество других функций, которыми оснастил его производитель. Если оснастил, конечно. Минимальный уход, который вам необходимо оказывать вашему климатическому чуду, — промывать фильтры под внешним корпусом и чистить наружный блок от пыли, грязи и тополиного пуха.

Иногда нужно заменять угольный фильтр, который может идти в комплекте с кондиционером. Раз в несколько лет необходимо заказывать сервисное обслуживание: специалисты фирмы, установившей технику, сделают дозаправку охлаждающего агента, который понемногу истощается со временем, а также проведут профессиональную очистку внешнего и внутреннего блоков.

Как видите, если принять все меры предосторожности, то риск простыть или подхватить инфекцию под влиянием кондиционера сводится практически к нулю. А вы пользуетесь дома кондиционером? Если да, то как вы его очищаете?