Вы тоже им пользуетесь? Ополаскиватель для рта может привести к опасным заболеваниям

Миллионы людей с утра используют ополаскиватели для рта, поскольку считают эти средства полезными для поддержания здоровья зубов и сохранения свежего запаха. Однако тем самым они, возможно, увеличивают риск развития болезней сердца. Такое мнение высказал Натан Брайан, работающий в Университете Техаса. Он давно изучает роль оксида азота, который помогает клеткам вступать в коммуникации. По словам доктора Брайана, ежедневное полоскание рта, предназначенное, в том числе, и для борьбы с неприятным запахом изо рта, лишает организм важнейших молекул. В ходе полоскания убиваются бактерии, которые обеспечивают организм постоянным притоком оксида азота, контролирующего и регулирующего артериальное давление, передает Medikforum.

Контроль давления крайне важен для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, по словам доктора Брайана, плохая гигиена полости рта тоже нарушает производство окиси азота. По словам врача, недавние исследования показывают, что оральные бактерии обеспечивают организм постоянными источниками окиси азота. Это одна из самых важных молекул, производимых в нашем теле.

Доктор Брайан напоминает о результатах исследования 2014 года, которые также показали, что ополаскиватели для рта представляют угрозу для сердечно-сосудистого здоровья. Они уничтожают "хорошие" бактерии, помогающие кровеносным сосудам расслабляться, что повышает артериальное давление. К такому выводу три года назад пришли ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне. Данный эффект появляется всего в течение одного дня после использования ополаскивателей, как доказали исследователи.