ФОТО И ВИДЕО: Дима Билан привез в Таллинн зрелищное шоу, но поклонницы удивили еще больше!

Подозрения о том, что у певца серьезные проблемы со здоровьем, под конец концерта рассеялись даже у самых подозрительных поклонников. Впрочем, и лысины Билана, которую столько мусолили в российских СМИ, Таллинн так не увидел. На голове Димы софитами освещался аккуратный «ежик».

Фото/ Konstantin Sednev

Вчера вечером в Таллинне, в ледовом холле «Тондираба», Дима Билан представил новую программу «35 Неделимые». Артист включил в концертную программу свои самые яркие хиты за все годы карьеры. На удивление публики, в этот вечер Билан исполнил даже свой самый первый хит «Ночной хулиган». Конечно, не обошлось в этот вечер и без песен, с которыми артист в свое время покорял «Евровидение».

«Представляете, уже двенадцать лет прошло с тех пор как я из рояля выпрыгивал, и десять, как на сцену босоногим выходил», – взялся за голову Билан, вспоминая свои выступления перед Европой.

Фото/ Konstantin Sednev

Певец много общался с публикой и шутил, явно пребывая в хорошем настроении. Впрочем, большую часть времени артист находился в движении, поражая таллиннцев своей энергетикой. После каждой песни к сцене стягивалась внушительная армия поклонниц с огромными букетами, подарками и шоколадками. «Эх, я и так уже 82 килограмма вешу, простите за такие подробности, – кокетливо обратился к залу Билан, получив очередные сладости в подарок. – Сценические костюмы с трудом застегиваются, если честно».

Фото / Konstantin Sednev

Стоит отметить, что таллиннки тщательно подготовились к встрече со своим кумиром. Девушки пришли на концерт с вырезанными из цветной бумаги сердцами, которые синхронно поднимали вверх во время некоторых композиций. Еще одной домашней заготовкой стали разноцветные бумажные самолетики, на некоторых из них красовались признания Билану в любви. Эти самолеты были приготовлены для эффектного флешмоба. Во время песни «На берегу неба» целая эскадрилья бумажных самолетиков со всего зала полетела на сцену. Самые меткие поклонники даже попадали Билану в микрофон. Певец и танцоры поднимали самолетики со сцены и отправляли их обратно в зал. Впрочем, не удержался от такой веселой забавы даже охранник: он мимоходом поднял с пола один из бумажных самолетиков и, улыбаясь, запустил его на сцену.

Фото / Konstantin Sednev

Шоу и в самом деле было зрелищным – на сцене с Димой выступали его танцоры и музыканты, зрителей радовали живой звук, изумительные декорации и свет. Во время выступления Билан спускался разгуливать по залу, доставив хлопот охране, но приведя поклонниц в неистовый восторг. Они облепили Билана со всех сторон, а нескольким девчонкам удалось сделать сэлфи со своим кумиром.

Фото / Konstantin Sednev

«Спасибо, Таллинн! Вы потрясающие», – прощался с эстонской столицей певец, а зрители аплодировали стоя. «Вы аплодируете себе, вы это сегодня, безусловно, заслужили!», – выразил певец признательность публике за такую жаркую встречу.

Фото: Konstantin Sednev

После Таллинна Дима отправился с концертом в Тарту, где поклонники наверняка уже мастерят бумажные самолетики.

Как победитель «Евровидения-2008» и наставник шоу «Голос» выступал в Таллинне, смотрите в нашей галерее!