Таллиннский ресторан предложил обиженному клиенту эклеры в виде пенисов. Теперь жизнь этого заведения пойдет в гору!

Пост злого клиента дублировать не будем, скорее всего, вы его уже читали. Коротко расскажем, в чем там дело. Мужчине показалось, что в ресторане слишком мало официантов, слишком потрепанное меню, маленькие порции и заказ подается всем клиентам по отдельности, а не вместе.

Казалось бы, в Таллинне полно ресторанов с плохим обслуживанием и невкусной едой. И если каждый раз жаловаться на некачественный сервис, никаких нервов не хватит. Хотя подобные темы по-прежнему остаются в числе популярных. Поэтому портал Limon обратился напрямую к директору ресторана 22 Family Resto Сергею, полный комментарий которого еще нигде не публиковали.

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Ресторан живет и процветает

Отметим, что в момент звонка Сергей находился в ресторане, было слышно, что в заведении кипит работа, а гости приходят туда даже с маленькими детьми.

Сергей сказал, что ни он, ни его коллеги не хотели обидеть клиента. Ни эклерами в виде членов, ни обслуживанием. «Каждый может прийти и сам убедиться в том, что у нас хорошее обслуживание и дружелюбный коллектив», - сказал директор.

«Что касается эклеров в форме пенисов, шеф-повар ресторана сегодня утром приготовил первую порцию данного продукта, который уже пользуется успехом. Утром пришла первая клиентка, которая обрадовалась новинке», - сказал Сергей. Также руководитель этого заведения высказал сожаление относительно того, что его картинку с эклерами восприняли в штыки. По словам Сергея, эта была безобидная шутка, а эклеры подумывают теперь ввести в меню.

Теперь приводим комментарий директора ресторана относительно плохого обслуживания:

«Ситуация неординарная. Мы решаем эту проблему. До этого молодого человека у нас отобедали 30 человек и после него тоже не меньше. Никаких нареканий и вопросов не возникло. Только позитив и благодарность. Молодой человек, видимо, чем-то огорчен в жизни или работе, поэтому решил привлечь к себе внимание. Внимание получил. А у нас позитивный и молодой коллектив. Мы всегда готовы к диалогу с гостем. Если бы он высказал свою претензию на месте, проблема бы решилась. Мы настроены на позитив и индивидуальное отношение к гостю в виде диалога вживую, а не плевкам из-за угла», - сказал директор Сергей.