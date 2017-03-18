Он нашел брошенную собаку с пакетом в зубах. У него волосы стали дыбом, когда он заглянул в него…

Когда мистер Скиннер приблизился, он обнаружил собаку – кокер-спаниеля. Животное охраняло пакет – его содержимое заставило мужчину содрогнуться, передает Marketium.

В целлофане оказались мертвые щенки. На первый взгляд, им не было даже 12 часов от роду. Пол Скиннер и его друзья немедленно вызвали полицию.

Благодаря состраданию Пола Скиннера и его друзей сейчас собака получает должный уход в приюте. Ее назвали Карли. Похоже, Карли натерпелась от своих бывших хозяев: они выбросили ее вместе со щенками. Собака не покидала своих малышей, хотя наверняка осознавала, что они мертвы.Очень хочется надеяться, что когда-нибудь люди поймут, что животные тоже испытывают боль и печаль.