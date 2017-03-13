Как узнать будущее: эффективное гадание по таблице предсказаний

Суть метода заключается в том, что вы просто закрываете глаза, а открывая их фиксируете свой взгляд на определенной цифре. Первое число, которое вы увидели, и будет определять вашу судьбу. Можно также просто закрыть глаза, а потом ткнуть пальцем в экран. То число, на которое вы попадете, и будет тем заветным определителем вашего ближайшего будущего. Наиболее удобный способ выбирать только вам, пишет Esotericblog.ru.

Таблица предсказаний и ее расшифровка

Представлена сама таблица. Она содержит числа от 1 до 100. Каждое число символизирует разную дальнейшую судьбу. Советуем пользоваться этим методом не чаще одного раза в неделю. Наиболее эффективна таблица в полнолуние, новолуние и в такие дни, как 29 февраля, 31 декабря, 1 января, дни солнцестояния или равноденствия и так далее.

Расшифровка чисел:

1. В скором времени вас ждет дилемма, трудный выбор.

2. Обращайте внимание на мелочи, потому что они будут иметь для вас огромное значение в течение ближайшей недели.

3. Вас ждет судьбоносная встреча.

4. Случайное поступление денег, нахождение нового источника доходов.

5. Укрепление или нахождение новой любви.

6. Кто-то из окружения вас возненавидит и будет желать вам зла.

7. Перемены в личной жизни, новые друзья, новая любовь.

8. Ссоры с близкими в ближайшие дни.

9. Вас ждет депрессия.

10. Неожиданный поворот судьбы, который может быть как приятным, так и нет.

11. Нападки со стороны близких людей.

12. Незапланированные денежные траты.

13. Путешествие, поездка, смена обстановки.

14. Удача в деньгах.

15. Назойливые проблемы.

16. Любовный треугольник.

17. Новые возможности, выбор нового пути.

18. Избегайте поспешных выводов и необдуманных действий до тех пор, пока не почувствуете, что добились успеха в чем-то крайне важном.

19. Упадок сил, нервозность, утомление.

20. Гармония с окружающим миром и с самими собой, нахождение важного баланса.

21. Ваши решения могут стоить вам удачи. Ближайшие пару-тройку дней старайтесь не принимать поспешных решений.

22. Кто-то из окружающих людей может стать для вас счастливым талисманом на время.

23. Будьте оптимистами, ибо вас ждет небольшая череда разочарований.

24. Учитесь на собственных ошибках в ближайшие пару недель.

25. Дипломатичность — ваш лучший друг до конца этой недели.

26. Ваше недоверие к людям может в равной степени быть как спасением, так и проклятием.

27. Возможны серьезные внутренние противоречия.

28. Будьте осторожны. Любые риски или авантюры могут привести к фиаско.

29. Избегайте дорогостоящих приобретений до конца следующей недели. Вас могут ждать большие проблемы с финансами.

30. Предательство.

31. Окончание дружеских, любовных отношений.

32. Проблемы со здоровьем.

33. Новые приятные знакомства в ближайшие две недели.

34. Ждите вдохновения.

35. Настало или скоро настанет время как следует отдохнуть от повседневных проблем.

36. Ваши мечты отдалятся от вас.

37. Зависть окружения.

38. Хорошие новости, облегчение переживаний.

39. Возможно наступление периода неопределенности в ближайшие два-три дня.

40. Новые соблазны, ошибки.

41. Дисциплина для вас важнее всего сейчас.

42. Небольшая черная полоса длиною в пару дней.

43. Ваши поступки будут меть особый вес для многих людей до конца недели.

44. Вы упустите свой шанс на победу.

45. Расслабьтесь и плывите по течению.

46. Не делитесь ни с кем своими планами и мечтами, ибо в этом случае они провалятся.

47. Возможно, настало время избавиться от кого-то из вашего окружения. Кто-то притворялся вашим другом.

48. Не гонитесь за двумя зайцами одновременно. Изберите для себя один путь.

49. Перемены в жизни.

50. Предстоит полоса испытаний, которые могут сделать вас сильнее.

51. Судьба может повернуться для вас неожиданно. Вы это сразу почувствуете.

52. Цепляйтесь за любые возможности в ближайшие пару недель.

53. Любовь — ваше спасение, ваше проклятие и ваша надежда.

54. Среди ваших приоритетов есть один, который абсолютно бесполезен сейчас.

55. Обстоятельства могут ввести вас в заблуждение, но не теряйте самообладание.

56. В ближайшем будущем будут новые перспективы в финансовой сфере.

57. Кто-то будет желать вам зла.

58. Возможно появление вирусной программы, неправильных и ненужных мыслей.

59. Примерно 10-15 дней успех будет маловероятен.

60. Мысли и дела должны быть единым целым и не расходиться.

61. Иллюзии разрушат ваше счастье, поэтому избавьтесь от них.

62. Настойчивость может вам дорого стоить.

63. Успех, который придет легко и без потерь.

64. Холодное спокойствие — ваш друг на две-три недели.

65. Новое хобби, увлечение.

66. Вы на верном пути, поэтому не сходите с него.

67. Обращайте внимание на интуицию, она может вас спасти.

68. Проблемы с настроением.

69. Доводите все до конца, не бросайте дела на полпути.

70. Вас могут сглазить завистники.

71. Трудный этап в жизни.

72. Серьезные перемены.

73. Денежные траты.

74. Ваша душа требует отдыха.

75. Осуждение окружающими.

76. Обман со стороны близких людей.

77. Разбитые надежды.

78. Разочарование в чем-то важном. Не сдавайтесь.

79. Не пропускайте мимо ушей советы близких людей.

80. Денежные приметы имеют огромный вес в ближайшие пару дней.

81. Избегайте эгоистичных людей и сами не будьте такими на этой неделе.

82. Упорство не будет оправдано.

83. Возможно скорое изменение приоритетов.

84. Избегайте людных мест. Уединение вам пойдет на пользу завтра и в ближайшие два-три дня.

85. Настало время всерьез задуматься над тем, чтобы избавиться от вредной привычки.

86. Случайные денежные поступления. Удача в бизнесе.

87. Побудьте рядом с теми, кто дорожит вами.

88. Тщеславие — путь в бездну.

89. Строгая экономия средств поможет вам остаться на плаву в ближайшие дни.

90. Вам будут желать зла те, от кого вы этого не ожидаете.

91. Вами могут воспользоваться.

92. В течение двух недель у вас будет шанс повысить свой авторитет среди коллег, партнеров, друзей.

93. Пришла пора привести дом в порядок — выбросите весь ненужный хлам.

94. Скоро вы увидите вещий сон.

95. Отличное время для дорогостоящих покупок.

96. Ждите беспричинного добра со стороны незнакомого человека.

97. Верьте только тому, что сами видите, а не слухам.

98. Возможно легкое недопонимание с близкими людьми.

99. Возможно осознание смысла жизни, постановка новых целей.

100. Шестое чувство подведет вас, но когда точно — неизвестно.

Гадания по таблице предсказаний производятся на период от одного дня до года. В большинстве случаев предсказанное сбывается в течение недели, месяца, пары месяцев. Если, например, судьбоносная встреча не произошла в течение пары недель, не стоит забывать о ней, поскольку она может произойти через месяц, два. Именно поэтому ясновидящие и экстрасенсы рекомендуют гадать на таблице предсказаний снова только после того, как предыдущее предсказание исполняется.