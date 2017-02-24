Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Когда президентом Эстонии был мужчина, все активно следили за нарядом первой леди страны. Строгий костюм главы государства если и обсуждали, то вскользь, ограничиваясь, как правило, обсуждением фигуры президента: потолстел за год или похудел.

В этом году вся страна с нетерпением ждет вечернего президентского приема, на который приглашены сотни гостей. Главным событием вечера станет, безусловно, платье президента Керсти Кальюлайд. Вся страна уже в предвкушении. СМИ активно подключают стилистов, модельеров и дизайнеров, чтобы те вечером дали оценку происходящего со стороны моды.

/ Postimees.ee

Пока ждем вечера, день проходит. Уже состоялся парад Сил обороны Эстонии, на котором Керсти Кальюлайд приветствовала и жала руки простым эстонским гражданам. Несмотря на душевную теплоту главы нашего государства, многие всё же принялись комментировать пальто Керсти Кальюлайд. В соцсетях уже активизировались первые критики и «модные эксперты», которые назвали пальто неподходящим. Но сколько людей, столько и мнений.

/ Postimees.ee

Смотрите фотографии сами! Как вам пальто? Оставляйте свои комментарии, войдя через Facebook, Twitter или Google+. Это займет всего несколько секунд! В следующий раз ваше устройство уже запомнит вас на нашем сайте.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАFacebookGoogletwitterКерсти Кальюлайдкритикиобороныпальтопарадплатьерукисил оборонысколькофотографииэкспертыэстонии
По теме
Скандал в разгар праздника: людям запретили возложить венок к Монументу победы в Освободительной войне

Скандал в разгар праздника: людям запретили возложить венок к Монументу победы в Освободительной войне 2

Историк Ристо Коовит и режиссер Арбо Таммиксаар возложили сегодня утром венок к Монументу победы в Освободительной войне, но его оттуда убрали, так как до прибытия президента подножие памятника должно быть пустым. Рассерженные граждане отнесли венок к могилам британских солдат, пишет Postimees. Террас на параде Сил обороны: мы сильны, когда рядом союзники

Террас на параде Сил обороны: мы сильны, когда рядом союзники

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас произнес сегодня речь на параде по случаю Дня независимости, заявив, что Эстония сильна, когда рядом друзья и союзники. Postimees публикует его речь в полном объеме. Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны

Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны 15

По случаю Дня независимости Эстонии на площади Вабадузе в Таллинне прошел парад Сил обороны. Портал Rus.Postimees показывал прямую трансляцию телеканала ETV+ с этого мероприятия. Парад комментировали Артур Захаров и Николай Лощин.
ЕЩЁ
С днем рождения, Эстония!
Смотри!
Смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
смотри!
Мы снова отдаем билеты!
СМОТРИ!
розыгрыш на limon.ee!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:06
Этот вопрос загнал в тупик знатоков во главе с Александром Друзем! А ведь ответ очевиден
15:50
Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!
15:30
Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети
15:19
Эти фотографии Мэрилина Мэнсона без макияжа заставят вас взглянуть на певца иначе
14:53
Девушка уже три года питается только продукцией KFC. Вот как она выглядит сейчас! (фото)
14:32
Могила этого мужчины окружена цепями! Знаете, в чем заключается причина?
13:41
Такой популярности он не ожидал: собака президента Финляндии поставила Сеть на уши!
13:05
Видео: Наталья Гулькина сбежала из клиники
12:42
Эти бесстыжие платья взорвали церемонию Brit Music Awards! Даже красная дорожка покраснела!
12:25
Смотри: пикантный снимок Ани Лорак свел поклонников с ума
11:58
Смотри: вот как выглядят участницы конкурса «Мисс Вселенная», если их умыть!
11:55
Меркантильный гороскоп: с кем вы сможете разбогатеть, а с кем будете жить в нищете
11:27
Такая кроха, а уже патриот! Таави Рыйвас и Луиза Вярк пришли на Тоомпеа с новорожденным сыном (1)
11:00
СМИ: Горбачев продает свою роскошную виллу в Германии (фото)
10:34
Вы когда-нибудь видели этих прибалтийских чирлидерш? На это стоит взглянуть! (видео)
10:08
Восемь тревожных признаков, что вашему телу не хватает кальция (1)
09:43
Ксения Собчак: я рожала сама и прокляла все на свете (1)
09:19
Начните день с астрологии: гороскоп на 24 февраля!
19:52
Оксана Самойлова показала семейную идиллию: любимый муж Джиган, любимые дочки, блинчики и горох
19:30
Этот жесткий пост вызвал бурю негодования со стороны русских женщин (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Семь типов женщин, от которых бегут все мужчины

Семь типов женщин, от которых бегут все мужчины

Американка выносит смертельно больного ребенка, чтобы отдать его на органы

Американка выносит смертельно больного ребенка, чтобы отдать его на органы

Гинекологи назвали пять вещей, которые вредят женскому здоровью

Гинекологи назвали пять вещей, которые вредят женскому здоровью

15:50
Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!
15:14
Девушка завернула в тесто обычные чайные ложки… Вы захотите сделать так же! (видео)
14:38
Таблица: с кем вам лучше иметь детей по знаку Зодиака?
13:33
Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Девушка уже три года питается только продукцией KFC. Вот как она выглядит сейчас! (фото)
Могила этого мужчины окружена цепями! Знаете, в чем заключается причина?
Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети
«Дом-2», говорите? Участники телешоу в Эстонии строят свою любовь еще отчаяннее!(1)
Эти бесстыжие платья взорвали церемонию Brit Music Awards! Даже красная дорожка покраснела!
Топ комментариев
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(5)
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза(4)
Хочу там работать! Шведский политик предложил ввести перерыв во время рабочего дня для секса(3)
Возбуждающая галерея 18+: фестиваль эротики в центре прибалтийской столицы закончился массовой оргией(3)
Как использовать масло в сексе (3)
CмотриЦеликом
Такой популярности он не ожидал: собака президента Финляндии поставила Сеть на уши!

Такой популярности он не ожидал: собака президента Финляндии поставила Сеть на уши!

Эти бесстыжие платья взорвали церемонию Brit Music Awards! Даже красная дорожка покраснела!

Эти бесстыжие платья взорвали церемонию Brit Music Awards! Даже красная дорожка покраснела!

Вы когда-нибудь видели этих прибалтийских чирлидерш? На это стоит взглянуть! (видео)

Вы когда-нибудь видели этих прибалтийских чирлидерш? На это стоит взглянуть! (видео)

23. фев
Когда мы поняли, что не так с этой девушкой, нам стало не по себе… Смотрите видео!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактерактрисаболезньвидеогороскопдевушкадочьевровидениежизньзвездыздоровьеинтересноинтимксения собчаклюбовьмузыкаольга бузовапевицароссиясекссмотриталлиннутрофотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees