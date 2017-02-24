Фотоновость: пальто президента Керсти Кальюлайд на параде Сил обороны взбудоражило соцсети

В этом году вся страна с нетерпением ждет вечернего президентского приема, на который приглашены сотни гостей. Главным событием вечера станет, безусловно, платье президента Керсти Кальюлайд. Вся страна уже в предвкушении. СМИ активно подключают стилистов, модельеров и дизайнеров, чтобы те вечером дали оценку происходящего со стороны моды.

/ Postimees.ee

Пока ждем вечера, день проходит. Уже состоялся парад Сил обороны Эстонии, на котором Керсти Кальюлайд приветствовала и жала руки простым эстонским гражданам. Несмотря на душевную теплоту главы нашего государства, многие всё же принялись комментировать пальто Керсти Кальюлайд. В соцсетях уже активизировались первые критики и «модные эксперты», которые назвали пальто неподходящим. Но сколько людей, столько и мнений.

/ Postimees.ee

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