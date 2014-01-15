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Пять причин, по которым Водолей — идеальный партнер

Limon.ee
Limon.ee
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Представителей самого необычного знака Зодиака, Водолея, легко отличить от остальных. У него живой ум, скрытная натура и революционное сознание, и он — лучший партнер, который вам когда-либо доставался. Потому что, помимо всего прочего, Водолей — наиболее верный, заботливый и умный из всего семейства знаков. Limon.ee объясняет, почему Водолеи – идеальные спутники жизни.

1. Они беззастенчиво умны

Когда что-то интересует их, они будут исследовать каждый уголок этой темы. Их жажда знаний делает их идеальными партнерами, потому что вы никогда не будете думать над темой разговора. Они будут точно знать, о чем поговорить у ваших родителей, друзей или случайных знакомых, пишет Soulpost.ru.

2. Они избегают конфликтов

Водолеи полностью и совершенно нейтральны, с острым чувством справедливости и уважения к другим людям. Они всегда стремятся избежать конфликта: не из-за пассивности, а потому, что ставят себя в приоритет. У Водолея нет времени на ерунду и глупости, они лучше займутся чем-нибудь другим, вместо того, чтобы приводить бессмысленные аргументы, ведущие в никуда. Они всегда будут говорить что-либо, способное исправить ситуацию, прежде чем она обострится.

3. Они отчаянно независимы

Каждый человек нуждается в Водолее, но Водолей никогда ни в ком не растворяется. Независимость представителей этого знака проявляется во всех аспектах жизни, особенно в карьере. Водолей никогда не будет зависеть от кого-то, поэтому готовьтесь ждать его поздно ночью с работы.

4. Они практичны

Если вы хотите партнера, который верит в единорогов и радугу, но, с другой стороны, имеет приземленную, практичную и рациональную натуру, выберите Водолея. Если вы склонны перегибать палку или много тратиться — Водолей станет вашим балансом во всем. Он – ваш голос разума.

5. Они успокоят вас

Водолей — идеальный партнер для тех, кто склонен к приступам тревоги. Если вы ищете того, кто скажет вам больше, чем «все нормально» в ответ на ваши опасения и тревоги, — Водолей – тот, кто вам нужен. Он всегда знает, что сказать, и говорит это юмором и легкостью. Водолей уладит все ваши эмоциональные проблемы.

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