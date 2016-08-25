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Что разрушает нашу энергетику: пять вредных привычек, которые мы ошибочно считаем полезными

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Наше энергетическое поле каждый день подвергается как позитивному, так и негативному влиянию. Однако ни один человек не вредит нашей энергетике так, как мы сами: разрушающее действие на биополе оказывают несколько привычек, ошибочно принимаемых за полезные, пишет Dailyhoro.

Существует несколько типов энергетики человека. Если энергополе устойчиво и крепко, мы можем без вреда для себя переносить различные отрицательные воздействия, оставаясь полными сил и иногда даже не замечая направленного негативного потока. Но рано или поздно силы заканчиваются, и тогда проблемы на тонком плане начинают воздействовать на физическое тело. Существует пять вредных привычек, которые мы ошибочно считаем полезными, и сами систематически ослабляем свою энергетическую оболочку.

Ранний подъем. С детства большинство из нас привыкли нехотя и через силу вставать рано утром: детский сад, школа, институт, а потом работа. Со временем такое время подъема входит в привычку, и даже в выходные мы зачастую просыпаемся рано. Принято считать, что ранний подъем заряжает позитивом и полезен для здоровья, но на самом деле это не так.

У каждого человека существует собственный ритм жизни, и в первую очередь он касается именно цикла «сон-бодрствование». Если вы «сова», но упорно переделываете себя в «жаворонка», то ваша энергетика истощается и вы можете начать болеть.

Плотный завтрак. Да, пища с утра заряжает энергией и дает силы на весь день, но только в том случае, если вы завтракаете охотно. Через силу набитый желудок на физическом плане создаст тяжесть в теле, а на уровне энергетики ваша желтая чакра, отвечающая за силу воли и защиту, будет подавлена маленьким, но ежедневным насилием над собой и своими желаниями в угоду общепринятому правилу.

Ранний отход ко сну. Сон необходим каждому человеку как на тонком плане, так и для отдыха физического тела. Однако далеко не для всех людей режим «ложусь в 9 — встаю в 7» является комфортным.

Индивидуальный биоритм, настроенный на полноценный сон с полуночи и до 8 — 10 часов утра может сильно осложнить жизнь всем, старающимся жить по правилам. Энергетика будет страдать в первую очередь — отсюда нервные срывы, невнимательность, постоянная усталость и ослабление биополя.

Долгое нахождение на солнце. Летом многие из нас любят проводить много времени под жарким солнцем, обзаводясь загаром. Считается, что это полезно для здоровья и настроения, но на самом деле уже давно доказано, что избыток солнечного света вредит нашему физическому телу, а солнечная энергетика — биополю.

Большое количество энергии солнца перенаправляет поток энергии в чакрах, подавляя нашу связь с Космосом, что может привести к ослаблению памяти, плохому самочувствию, головным болям и нарушениям сна.

Постоянное общение с близкими людьми в разлуке. Речь идет не о ежедневном общении, чтобы о вас не беспокоились в командировке или отпуске, а о постоянном нахождении на связи: звонки маме, любимому человеку или близкой подруге по 5-10 раз в день приводят к ослаблению вашей энергетической связи.

Вы постоянно в курсе всех деталей жизни человека, важного для вас, и ваши энергоканалы перестают работать: зачем чувствовать другого, когда информация постоянно в наличии? Это приводит к ослаблению интуиции и постоянному нервному расстройству, если ваш близкий вдруг не поднимет трубку.

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