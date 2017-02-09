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Детдомовец из Кохтла-Нымме взорвал шоу «Ты - супер!» на НТВ! Певица Ёлка призывает голосовать за него! (видео)

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Российский телеканал НТВ активно готовится к грандиозному шоу «Ты - супер!», которое стартует там совсем скоро! Музыка, звезды и настоящие маленькие таланты, приехавшие из разных уголков мира – с 25 февраля на НТВ! В шоу примет участие Игорь Лесков из детдома Кохтла-Нымме.

Игорь уже познакомился с певицей Ёлкой, Стасом Пьеха и другими артистами. Кроме этого, наш соотечественник ведет в YouTube видеоблог, а Ёлка призывает за него голосовать!

Смотрите видео!

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