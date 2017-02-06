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Отличная услуга! Уборщица без трусиков наведет порядок у вас дома (галерея)

naine.postimees.ee
naine.postimees.ee
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25-летняя Эмили Николс – живущая в Ливерпуле молодая мать, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. Женщина в это время занялась прибыльным бизнесом. Дама убирает квартиры своих клиентов полностью обнаженной, лишь с перчатками на руках.

По словам Эмили, все клиенты – мужчины, которым запрещено ее насиловать. «Для меня уборка в обнаженном виде не представляется необычной, это абсолютно нормально, - говорит женщина, девять месяцев назад ставшая матерью дочери. – Я очень самоуверенный человек, чувствую без трусиков себя комфортно и меня ничто не раздражает», пишет Naine24.ee.

Смотрите галерею!

Mercury Press & Media/Caters News Agency

Mercury Press & Media/Caters News Agency

Mercury Press & Media/Caters News Agency

Mercury Press & Media/Caters News Agency

Mercury Press & Media/Caters News Agency

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