Во время нашего телефонного разговора Клара любовалась видом из окна своей новой московской квартиры. На лице у знаменитой артистки, по ее словам, была коллагеновая маска. Домашние маски для лица и регулярные походы к косметологу позволяют артистке, которая в декабре отметила свое 70-летие, выглядеть просто великолепно, в чем жители Таллинна и гости столицы смогут убедиться лично. Ведь уже в следующую субботу, 11 февраля, в столичном Центре русской культуры Клара Новикова с другими российскими актерами покажут трагикомедию «Поздняя любовь».

– Клара Борисовна, ровно через неделю вы приедете в Таллинн. А вообще как часто бываете в наших краях?

– Редко, к сожалению. Раньше, когда Эстония еще не была отдельной страной, я бывала у вас часто. Я приезжала и на концерты, и к своей подруге, которая теперь живет в Москве. Хотя ее мать – по-прежнему в Таллинне. Но я очень скучаю! Я очень люблю вашу столицу, вашу кухню, ваши молочные и рыбные продукты. У вас, кстати, потрясающий хлеб! К сожалению, у нас в этот раз будет очень мало времени, чтобы походить-погулять, посмотреть, что у вас изменилось. Но все же пара часов у нас будет.

В Таллинн в этот раз мы привозим замечательный спектакль, я его играю с большой радостью, с таким удовольствием! Вы не представляете себе, какой он живой. Он о таких человеческих взаимоотношениях… (делает паузу, глубоко вздыхая). Я очень его люблю! Вот сейчас о нем говорю, и у меня замирает сердце – я так соскучилась по нему, честно!

– Спектаклю, который вы привозите в Таллинн, уже десять лет. Он побывал в Америке, Германии, Японии, Китае, Израиле. Как встречает публика «Позднюю любовь»? В зале плачут или смеются?

– Да, мы много его возили и играли, но с большими перерывами. Просто нас, актеров, вместе собрать очень сложно, поэтому когда устраивают большие гастроли – это здорово! Сначала мы отыграем этот спектакль в Москве, потом у нас по плану Выборг, Питер, а потом мы едем к вам. После Таллинна – Рига.

«Поздняя любовь» – это трагикомедия, это самый высокий жанр, который только существует. Ведь смех и слезы – две самые важные эмоции человека. Публика смеется сквозь слезы… Мне же неловко вам говорить, что зал встает, зрители стоя аплодируют и кричат браво!

– Ну почему же неловко, если это правда?

– Нескромно просто. Я хочу, чтобы вы сами, посмотрев этот спектакль, сказали: да, она права, она не соврала!

– Клара Борисовна, спектакль о любви, которая внезапно настигает героя в зрелом возрасте. Как вы считаете, любви на самом деле все возрасты покорны или это слишком смелое высказывание?

– Абсолютно нет! Причем мне кажется, что если девчонки влюбляются без оглядки, то люди взрослые влюбляются отчаянно: у них уже не так много времени на это (с легкой грустью в голосе)...

– А вы бы смогли еще раз влюбиться?

– Знаете, у моего персонажа, тети Сони, есть такая шутка: один раз замуж выходят только ленивые (смеется). Я не знаю, сейчас пока никого такого не встретила. Но никто от этого не застрахован, я тоже!

– А если серьезно: вы тяжело пережили смерть мужа, онкологическое заболевание, выпадали вам и другие сложные испытания в жизни, но вы все равно излучаете столько энергии и позитива... Откуда силы?

– Я никогда не задаюсь этим вопросом. Я просто живу полноценной жизнью: я хочу, я люблю! Я всегда в жизни получала то, чего хотела. Я не знаю, может, я мила кому-то там наверху? Вот я с вами разговариваю и смотрю на необыкновенный вид из окна моей новой квартиры: это потрясающей красоты небо, я радуюсь этому! Я радуюсь зиме, я радуюсь стуже, я радуюсь дождю. Я просто научилась этому! А как иначе? Я же большую часть жизни живу одна. Да, у меня есть дети, внуки, я их обожаю, но вы же понимаете, что у них своя жизнь?

– Клара Борисовна, ну по секрету, вам известна какая-то тайна вечной молодости? Как вам удается так потрясающе выглядеть? Что вы с собой делаете?

– Этот секрет спросите у елки: она вечнозеленая! А я, увы, не знаю! (смеется). Я, конечно, хожу к косметологу, как и любая женщина, которая за собой ухаживает, но радикально я ничего с собой не делаю. Да и в еде я себя особо не ограничиваю, хотя, например, уже 25 лет не ем никакого мяса вообще.

Я ничего не подтягивала себе, хотя, может, это и надо бы сделать, но мне кажется, это лишнее! Да, я вижу женщин, которые что-то подкачивают-накачивают, не надо их осуждать, это сугубо личное дело каждого. Кто-то делает это в меру и красиво, кто-то нет. Знаете, у меня потрясающий косметолог, она смотрит на меня на экране телевизора и говорит: я не имею права тебе делать те или иные процедуры. У тебя должно быть живое лицо, и плевать на морщины. Я очень рада, что она это понимает. Лицо актера должно быть с выражением, с живыми эмоциями. Многие этого не понимают.

– Клара Борисовна, накануне вашего приезда в Таллинн волнуетесь? Какое воспоминание, связанное с Эстонией, первым всплывает в памяти?

– Ну, самое яркое воспоминание, связанное с Эстонией, у меня, увы, имеет негативный окрас. В гостинице, где мы жили, я опоздала на завтрак буквально на пять минут. Мы просто поздно приехали после спектакля. И когда я спустилась на завтрак, девочка-официантка сказала мне по-русски, но с ярко выраженным эстонским акцентом: вы опоздали на пять минут и мы не можем вас накормить. Я объяснила, что даже завтракать не хочу – мне бы чашечку кофе!

На что она мне: вы не должны говорить здесь по-русски… по-немецки, по-английски и перечислила другие иностранные языки. А я так удивилась, ведь полная гостиница русскоговорящих, а она мне – я не понимаю по-русски, на что я ей: да пошла ты! Она глаза округлила: что вы сказали? Ну, значит, все ты прекрасно понимаешь, ответила я! (Смеется.) Но самое большое мое удивление было, когда я, заведенная, пошла к администратору, а та мне сказала, что на самом деле официантка эта – русская девочка…

Этот инцидент произошел очень много лет назад. Я надеюсь, что с тех пор у вас уже давно все поменялось. А вот зал в тот приезд был полон, и очень хочется надеяться, что это не изменится, и в этот раз у нас будет такой же теплый прием.

Дорогие мои, я вас очень люблю! Я надеюсь, что никто из вас не постарел. Надеюсь, что у меня прибавилось молодых поклонников. Я ведь и сама не чувствую своего возраста. Ну что такое возраст? Возраст – это лишь состояние души. Ведь есть молодые старики и старая душой молодежь. Бывает, молодежь сидит задницей на земле, а старики витают в облаках. Я очень жду встречи с вами! Не умею делать рекламу, для этого есть специальные люди, которым за это платят деньги, я просто скажу от души, что хочу видеть полный зал. Я так буду рада вас видеть! Пообщаться, поплакать, посмеяться вместе.