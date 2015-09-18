Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!

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«Школа, говорят, - самые прекрасные годы нашей жизни, но как добрый десяток лет мучений может быть лучшими годами? Кстати, говорю я по большей части про гимназию. Ужасно растянутая программа образования, которая только выжимает соки из каждого, кто хочет учиться хотя бы на 4, я уже не говорю про отличников. Куча бессмысленных заданий выполняется ежедневно каждым учеником гимназической ступени. "Прекрасная" школа, которая отнимает 60 процентов времени ученика и не позволяет заниматься своими делами (которых в возрасте 17-19 лет огромное количество, ведь скоро вступать во взрослую жизнь). Остальные 30-40 процентов мы тратим на сон, если повезёт, конечно.

Мы приходим домой в надежде на отдых, саморазвитие и развлечения, которые так нужны, ведь мы так молоды и это счастливые годы нашей жизни. Но не тут-то было! Проверяя количество домашнего задания и, понимая, что завтра влетит, если не сделаешь, хочется только забиться в угол и просидеть там до конца недели в ожидании выходных. Ах да, на выходных мы вынуждены так же сидеть за уроками, потому что оценки - это наше будущее. Серьёзно? Наше будущее - это цифры в журнале, которые ставятся весьма субъективно? Бред!

А, ещё один подарок, который подарила мне гимназия - угробленное здоровье, за что огромное СПА-СИ-БО! Никогда в жизни так сильно и часто не болела, как за последние 2-3 года, никогда так много не срывалась из-за учебы и учителей, которые считают своим долгом унизить ученика.

Могу сказать, что гимназия научила меня делать бессмысленные задания, забыть про свободное время (ведь у нас 7-9 математик в неделю), терпеть унижения, терпеть тех, кого ненавидишь, а так же ценить хороших людей.

Спасибо учителям, что сделали меня лучше и также тем, кто помогают и мотивируют двигаться вперёд!

Также передаю привет всем тем, кто пытается самоутвердиться за счёт унижения учеников и ненавидит свою работу. Хотите - критикуйте. Добра!» - написала в Facebook Екатерина Бородина.

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