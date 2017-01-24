Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Фото: жену Олега Газманова подняли на смех из-за панталонов

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Жена Олега Газманова снялась без бюстгальтера, а снимок выложила на своей страничке в соцсети. Однако подписчики куда больше внимания обратили на то, в каких штанах была супруга популярного артиста, пишет Дни.ру.

Олег Газманов традиционно проводит зимние каникулы на Мальдивах. Популярный певец регулярно совершает заплывы в океан, радуя в Instagram поклонников публикациями, на которых запечатлен яркий и волшебный подводный мир.

Супруга Газманова Марина предпочитает баловать своих фанатов многочисленными селфи и демонстрацией пляжной одежды. Для дальнего путешествия она подобрала великолепный гардероб, однако один его предмет подписчики явно не оценили.

На днях Марина опубликовала пикантную фотографию, на которой заснята топлес. Прикрывая грудь рукой, супруга "есаула" продемонстрировала кокетливые полупрозрачные штанишки. Этот предмет туалета и был раскритикован подписчиками.

"ничего себе! какие бабушкины панталоны... лучше уж просто трусики от бикини или ниточки аля волочкова... но фигура шик, конечно. понятно, почему олег так за собой следит", "Клевые штанишки", "подскажите пожалуйста где купили?", "вот это штаны", "Такая стильная, модная и умопомрачительно красивая женщина выкладывает такие фото! Просто моветон!!!", "Я подумала что это Волочкова! Чисто в ее стиле! Глупо,пошло,бессмысленно", "Перебор" – так высказались о внешнем виде супруги Газманова подписчики.

Впрочем, у многих поклонников Марины обнаружилось прекрасное чувство юмора. "Любит похулиганить! Она столько лет живёт с Газмановым – есть "в кого"! Ну совсем у людей чувство юмора отшибло! Человек на отдыхе – расслабляется", "Класс! Потрясающие панталончики", "Шалунишка", "Хах) Клёвая!!!)))" – так оценили внешний вид Марины более оптимистично настроенные комментаторы.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбикинигрудьолег газмановпевецсоцсетисупругатрусикифигурафото
Смотри!
Смотри!
смотри!
Смотри!
Смотри!
Смотри!
Смотри!
Смотри!
СМОТРИ!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:56
Горячо! Дочь Валерии опубликовала пикантные видео
16:32
Наталья Фриске представила фотоподборку своего семейного счастья
16:10
Почему молодожены теряют интерес к сексу спустя год совместной жизни
15:40
В Сети обсуждают беременность Мэрилин Керро (фото)
15:19
Жена Стаса Михайлова: мы все в кредитах! (видео)
15:00
Смотри: Ольга Бузова представила эротическое видео на свою новую песню
14:44
Снимок 39-летней Наталии Орейро без макияжа поставил Сеть на уши
14:25
Фото: жену Олега Газманова подняли на смех из-за панталонов
14:05
Лондон в шоке: голая грудь модели бороздила улицы города
13:55
Жареная картошка может вызывать рак
13:46
Как ругается твоя мама? Дети рассказали всю правду на камеру
13:27
Смотри: бабушка Натальи Водяновой произвела фурор в Сети
13:05
Настоящий беспредел: когда это видео попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли!
12:49
Маленькая Асмус: Гарик Харламов умилил фото дочери
12:29
Молодая жена назвала причину болезни Джигарханяна
12:17
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной (4)
11:54
Мужчина путешествует по миру без остановки вот уже десять лет подряд… И вот что он понял!
11:40
СМИ: миллионер Алекс Смерфит бросил Викторию Боню ради сексуальной модели (фото)
11:19
Смотря на эти фото Агаты Муцениеце, начинаешь завидовать Павлу Прилучному: жена актера раскрепостилась на отдыхе
11:00
Знак Зодиака, который сложнее всего понять. Вы уже догадались, кто это?
Все новости
KrasotkaЦеликом
Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь

Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь

Исследование: морепродукты не так уж полезны для здоровья

Исследование: морепродукты не так уж полезны для здоровья

В США родились близнецы с разным цветом кожи

В США родились близнецы с разным цветом кожи

16:36
Йога и фитнес не избавляют от симптомов менопаузы
16:19
Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы (1)
15:30
Страны, где лучше родиться мужчиной
14:13
Доктор показал, как меняется зрение младенца в первый год жизни
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(4)
Фото: жену Олега Газманова подняли на смех из-за панталонов
СМИ: миллионер Алекс Смерфит бросил Викторию Боню ради сексуальной модели (фото)
Настоящий беспредел: когда это видео попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли!
Снимок 39-летней Наталии Орейро без макияжа поставил Сеть на уши
Топ комментариев
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(4)
Мамочки! Юля Волкова показала татуировку, спрятанную в самом интимном месте (фото) (3)
Знакомьтесь: мужчина с самым длинным членом в мире! (фото)(3)
До мурашек! Эстонка бродила по заброшенным местам и пела песню Цоя «Звезда по имени Солнце»(3)
Ирина Дубцова сходила в сауну с экс-любовником(2)
CмотриЦеликом
Настоящий беспредел: когда это видео попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли!

Настоящий беспредел: когда это видео попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли!

Смотри: экс-мисс Эстонии Энель Эха живет как настоящая принцесса

Смотри: экс-мисс Эстонии Энель Эха живет как настоящая принцесса

Галерея: на прошлой неделе мы любовались обнаженным таллиннским натурщиком… Настала очередь прекрасной дамы!

Галерея: на прошлой неделе мы любовались обнаженным таллиннским натурщиком… Настала очередь прекрасной дамы!

25. янв
Как в страшном сне: люди просто прогуливались по магазину техники, но этот ужас они забудут нескоро (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачевавидеогороскопдевушкадомдочьжизньзвездыздоровьеинтересноинтимксения собчаклюбовьольга бузоваотношенияпевицапугачевароссиясекссемьясмертьсмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees