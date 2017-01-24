Фото: жену Олега Газманова подняли на смех из-за панталонов

Олег Газманов традиционно проводит зимние каникулы на Мальдивах. Популярный певец регулярно совершает заплывы в океан, радуя в Instagram поклонников публикациями, на которых запечатлен яркий и волшебный подводный мир.

Супруга Газманова Марина предпочитает баловать своих фанатов многочисленными селфи и демонстрацией пляжной одежды. Для дальнего путешествия она подобрала великолепный гардероб, однако один его предмет подписчики явно не оценили.

На днях Марина опубликовала пикантную фотографию, на которой заснята топлес. Прикрывая грудь рукой, супруга "есаула" продемонстрировала кокетливые полупрозрачные штанишки. Этот предмет туалета и был раскритикован подписчиками.

"ничего себе! какие бабушкины панталоны... лучше уж просто трусики от бикини или ниточки аля волочкова... но фигура шик, конечно. понятно, почему олег так за собой следит", "Клевые штанишки", "подскажите пожалуйста где купили?", "вот это штаны", "Такая стильная, модная и умопомрачительно красивая женщина выкладывает такие фото! Просто моветон!!!", "Я подумала что это Волочкова! Чисто в ее стиле! Глупо,пошло,бессмысленно", "Перебор" – так высказались о внешнем виде супруги Газманова подписчики.

Впрочем, у многих поклонников Марины обнаружилось прекрасное чувство юмора. "Любит похулиганить! Она столько лет живёт с Газмановым – есть "в кого"! Ну совсем у людей чувство юмора отшибло! Человек на отдыхе – расслабляется", "Класс! Потрясающие панталончики", "Шалунишка", "Хах) Клёвая!!!)))" – так оценили внешний вид Марины более оптимистично настроенные комментаторы.