Разбогатей за ночь! Taxify заманивает водителей в новогоднюю ночь на работу космическими для Эстонии зарплатами

В сообществе Märgatud: TALLINN'as появился скриншот смс, отправленного одному из партнеров фирмы Taxify. В нем говорится об очень выгодном предложении для водителей. Это хорошо, ведь в новогоднюю ночь заказать такси практически нереально.

«Дорогой партнер! У всех, у кого будет включено приложение, Taxify в порядке исключения изменит цены автоматически согласно требованиям. В час пик цены будут в три-четыре раза выше обычного. Приди и заработай 50-70 евро в час», - говорится в сообщении.

А вы бы отменили празднование Нового года ради такой зарплаты?