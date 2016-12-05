Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Разбогатей за ночь! Taxify заманивает водителей в новогоднюю ночь на работу космическими для Эстонии зарплатами

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Хотите зарабатывать от 50 до 70 евро в час? Идите в новогоднюю ночь не за праздничный стол, а в такси. Taxify, по слухам, предлагает своим водителям в эту ночь мотивирующую зарплату.

В сообществе Märgatud: TALLINN'as появился скриншот смс, отправленного одному из партнеров фирмы Taxify. В нем говорится об очень выгодном предложении для водителей. Это хорошо, ведь в новогоднюю ночь заказать такси практически нереально.

«Дорогой партнер! У всех, у кого будет включено приложение, Taxify в порядке исключения изменит цены автоматически согласно требованиям. В час пик цены будут в три-четыре раза выше обычного. Приди и заработай 50-70 евро в час», - говорится в сообщении.

А вы бы отменили празднование Нового года ради такой зарплаты?

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАTaxifyводителиденьгижизньзарплатыэстония
ПРОСТО БОМБА!
Эксклюзив!
смотри!
смотри!
смотри
Смотри!
смерть легендарного певца
Умер джордж майкл
Крушение Ту-154
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:53
Разбогатей за ночь! Taxify заманивает водителей в новогоднюю ночь на работу космическими для Эстонии зарплатами
17:30
Мужская комната страхов: из-за чего бывает неблагоприятная для эрекции «погода»
17:07
Вы готовы выиграть ВИП-билеты на «Танцевальный рай», где выступит группа VIRUS? Жмите скорее, игра уже идет!
16:55
Трепещите! Первый Балтийский канал готовит для вас в новогоднюю ночь море сюрпризов
16:40
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в ДТП
16:21
Участник «Дома-2» жестоко избил известную российскую актрису (фото)
16:18
Фото: Филипп Киркоров шокировал жуткими розочками на пальто
16:00
Стопроцентная точность! Какой вы друг в пяти словах в зависимости от знака зодиака
15:46
Мужчины тоже могут бояться... секса
15:29
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении «Звездных войн»
15:11
Таллинн, встречай большой сольный концерт L'One в честь выхода нового альбома «Гравитация»!
14:59
Ученик Сергея Пенкина серьезно пострадал в страшной аварии в Таиланде
14:50
Внимание, важная информация! 2016 год продлится дольше обычного
14:31
Новый год: восемь мужских дел перед праздником
14:11
В постели со звездой: Глюкоза похвасталась романтичным фото с мужем
13:48
Пять средств от похмелья, о которых вы не знали (1)
13:41
Я в восторге, а ты? Мать Виктории Лопыревой затмила фигурой на отдыхе (фото)
13:15
Названа причина смерти Джорджа Майкла (1)
12:45
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть (2)
12:36
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Настоящая реальность жизни матери-одиночки

Настоящая реальность жизни матери-одиночки

Составлен список продуктов для употребления на ночь

Составлен список продуктов для употребления на ночь

Как красить брови: тени, воск, карандаш или гель?

Как красить брови: тени, воск, карандаш или гель?

19:13
Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!
18:43
Террин из свинины на Новый год
18:18
Галерея: итальянские бренды показали в Таллинне праздничную моду
17:44
Календарь стрижки волос на январь 2017 года
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Разбогатей за ночь! Taxify заманивает водителей в новогоднюю ночь на работу космическими для Эстонии зарплатами
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку(1)
Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)(2)
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в ДТП
Участник «Дома-2» жестоко избил известную российскую актрису (фото)
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Эстонский предсказатель Эдгар: к 2018 году Европейский союз развалится, а Керсти Кальюлайд не доработает до конца срока (12)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание(7)
Умер британский певец Джордж Майкл(7)
CмотриЦеликом
Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Это надо видеть! Марина Федункив и Анна Плетнева высмеяли песню Ольги Бузовой

Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)

Оригинальность или безвкусица? Эстонские знаменитости удивили необычными новогодними елками (фото)

Джордж Майкл употреблял наркотики

Джордж Майкл употреблял наркотики

27. дек
Смотрите: летающую новогоднюю елку показали на видео
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актерактрисабузовавидеогодгороскопдекабрьджордж майклжизньзвездыинтереснолюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees