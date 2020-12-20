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«Ты что-нибудь понял?» Отсылки, теории, факты и все, что вы не заметили в фильме Tenet Воистину, мы живем в сумеречном мире, и у нас нет друзей на закате, кроме Кристофера Нолана. Но все же по-дружески предупреждаем: СПОЙЛЕРОВ в этом материале больше, чем вопросов «Ты что-нибудь понял?» на выходе с сеанса «Довода». Поэтому продолжайте читать, только если на этот вопрос ответили «нет» (не осуждаем) или фильм вам настолько понравился, что вы готовы читать о нем вообще все. В ином случае (если вы не можете вернуться в прошлое и предотвратить чтение этой статьи) не лишайте себя удовольствия посмотреть новое творение Кристофера, не зная весь сюжет заранее: когда еще вы добровольно заплатите за ощущение, что вашу голову на два с половиной часа поместили в шейкер и хорошенько потрясли?