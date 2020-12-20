Пн, 21.12.2020
07.09.2020
«Ты что-нибудь понял?» Отсылки, теории, факты и все, что вы не заметили в фильме Tenet Воистину, мы живем в сумеречном мире, и у нас нет друзей на закате, кроме Кристофера Нолана. Но все же по-дружески предупреждаем: СПОЙЛЕРОВ в этом материале больше, чем вопросов «Ты что-нибудь понял?» на выходе с сеанса «Довода». Поэтому продолжайте читать, только если на этот вопрос ответили «нет» (не осуждаем) или фильм вам настолько понравился, что вы готовы читать о нем вообще все. В ином случае (если вы не можете вернуться в прошлое и предотвратить чтение этой статьи) не лишайте себя удовольствия посмотреть новое творение Кристофера, не зная весь сюжет заранее: когда еще вы добровольно заплатите за ощущение, что вашу голову на два с половиной часа поместили в шейкер и хорошенько потрясли?
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06.09.2020
ЭТО ШЕДЕВР! ⟩ Озвучка трейлера фильма Tenet кадрами из «Бриллиантовой руки» стала хитом На днях известный видеоблогер SUPER_VHS опубликовал на своем канале YouTube забавное видео, посвященное выходу в российский прокат фильма «Довод» режиссера Кристофера Нолана, пишет Topnews.
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05.09.2020
ФИЛЬМ СТРОГО 18+! ⟩ Не только Голливуд полон талантов: эротические модели истекают кровью на улицах Таллинна Пару месяцев назад, команда энтузиастов из местных эротических моделей, фотомоделей, актёров, фотографов, композиторов и звукорежиссёров из Таллинна начала упорно трудиться над новым проектом под названием Reval City.
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05.09.2020
ТОП-10 ⟩ Одна краше другой! Самые шикарные дамы на вручении премий EFTA в Таллинне В четверг, 3 сентября, в концертном доме Alexela состоялось торжественное вручение кино- и телепремий, которое перенесли с весны на самое начало осени из-за пандемии коронавируса. Это событие стало одним из первых крупных мероприятий, которые состоялись после отмены карантинных мер и дамы, присутствующие там решили показать себя во всей красе. Портал Elu24 выбрал 10 самых шикарных представительниц прекрасного пола, посетивших премию.
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04.09.2020
«Помни», «Престиж», «Начало»: Нолан объяснил, почему предпочитает называть свои фильмы одним словом Всемирно известный режиссер Кристофер Нолан, который проводил съемки фильма «Довод» в Таллинне, в Ласнамяэ имеет тенденцию давать всем своим фильмам название в одно слово. Чем это обусловлено, давайте выясним!
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04.09.2020
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Торжественное вручение: посмотрите, кто в этом году получил авторитетные кинопремии EFTA в Эстонии! Вчера вечером в концертном зале Alexela состоялось торжественное вручение премии Estonian Film and TV Awards 2020, перенесенное с весны на осень из-за коронавирусной ситуации. Смотрите большую галерею Elu24!
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04.09.2020
«Ему было ужасно больно»: агент Чедвика Боузмана объяснил, почему актер годами держал смертельный диагноз в секрете Смерть Чедвика Боузмана шокировала и его поклонников, и коллег, которые за последние четыре года работали с актером над семью фильмами. Свой диагноз — рак толстой кишки — Чедвик узнал в 2016-м, но рассказал о нем только самым близким людям, включая своего агента Майкла Грина, который теперь объяснил, почему Боузман так долго хранил молчание, пишет Супер.
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04.09.2020
Роберт Паттинсон заразился коронавирусом и прервал съемки новой части «Бэтмена» Британский актер Роберт Паттинсон, который исполнил одну из главных ролей в фильме Кристофера Нолана "Довод" и среду прочих участвовал в съемках проекта в Таллинне, сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, в результате чего съемки новой части франшизы «Бэтмен» снова были прерваны. Об этом сообщает Лента со ссылкой на The Deadline.
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03.09.2020
Дуэйн «Скала» Джонсон с маленькими детьми и женой тяжело переболел коронавирусом Знаменитый американский актер Дуэйн Джонсон, известный также как "Скала", вместе со своей семьей – женой Лорен и маленькими дочками, переболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, записав видеообращение подписчикам, пишет Сегодня.
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03.09.2020
Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль: семь самых ожидаемых фильмов Вчера, 2 сентября, открылся старейший киносмотр мира – 77-й Венецианский международный кинофестиваль, который пройдет до 12 сентября. Это первое международное кинособытие с момента начала карантина, пишет Сегодня.
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02.09.2020
Серьезная заявка на «Оскар»: короткометражный фильм «Вираго» о том, почему эстонские мужчины мрут как мухи На Фестивале короткометражных фильмов в Пусане (BISFF), Южная Корея, состоялась премьера кинодебюта эстонского режиссера Керли Кирх Шнейдер, который выиграл главный приз в международной категории, что дает ленте преимущество в качестве потенциального номинанта на «Оскар».
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02.09.2020
ВИДЕО ⟩ Эстонцев решили шокировать историями о жизни русских в Маарду Каждый сентябрь всего в каких-то 10 километрах от границы Таллинна, в городе Маарду, проводится ярмарка, главной достопримечательностью которой, если можно так выразиться, являются выборы «Мисс Маарду».
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01.09.2020
ТОП-7 захватывающих боевиков с крутыми персонажами От просмотра хорошего боевика сложно оторваться, будь это шпионский фильм, научная фантастика или история об ограблении. К счастью, этот жанр никогда не выходит из трендов и ежегодно выходит немало различных боевиков. Но не все из них настолько хороши, что достойны просмотра.
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01.09.2020
Ура! Снятый в Таллинне боевик Нолана Tenet будут показывать в кино на русском языке! Да! Вы не ослышались, поскольку в России премьера фильма Tenet намечена на 3 сентября, то к 4 сентября до Эстонии дойдет блокбастер Кристофера Нолана, снятый в нашей стране, но в русском дубляже. Это значит, что те, кто не понял, о чем фильм, смогут посмотреть его на родном языке и осмыслить самые важные моменты.
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31.08.2020
Tenet побил рекорд Эстонии: за выходные – почти 400 тысяч евро За первый уик-энд фильм Tenet принес студии Warner Bros. более 53 миллионов долларов, сообщает Hollywood Reporter. В Эстонии показ фильма посетило уже 53 194 человека, кассовые сборы составили 377 046 евро – больше, чем какой-либо другой фильм за такое же время.
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31.08.2020
Видео-трибьют: актеры «Черной Пантеры» и звезды Marvel почтили память Чедвика Боузмана Студия Marvel опубликовала видео-трибьют, посвященное звезде "Черной Пантеры" Чедвику Боузману, который ушел из жизни в возрасте 43 лет. Ролик появился на официальном YouTube-канале студии, пишет Сегодня.
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31.08.2020
Звезде «Хатико» и «Красотки» -71! Яркие роли вечно молодого и обаятельного Ричарда Гира Сегодня,31 августа, звезде Голливуда, лауреату премии "Золотой Глобус" и номинанту на "Оскар" и кумиру миллионов зрителей Ричарду Гиру исполняется 71 год, пишет Сегодня.
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31.08.2020
Племянница Джулии Робертс подтвердила свою беременность: фото Известная голливудская актриса, племянница Джулии Робертс, Эмма Робертс подтвердила слухи о своей беременности, опубликовав трогательные фото со своим возлюбленным в Instagram, пишет Сегодня.
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29.08.2020
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Паттинсон о своей квартире в Таллинне: я уже почти ее купил! Передача Ringvaade на канале ETV получила эксклюзивную возможность пообщаться со звездами нашумевшего «Довода» и режиссером фильма Кристофером Ноланом. Разумеется, речь пошла о съемках в Таллинне.
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29.08.2020
Звезда фильма «Черная пантера» Чедвик Боузман скончался от рака Печальная весть пришла из Америки — на 44-м году жизни умерла главная звезда фильмов Marvel о Черной Пантере Чедвик Боузман. Последние четыре года знаменитый актер боролся с раком толстой кишки, пишет Starhit.ru.
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28.08.2020
Пять сильных фильмов о спорте, которые вдохновят вас не останавливаться перед мечтой Мир спорта, где нередки страсти и конфликты, всегда привлекал не только любителей посмотреть состязания, но и кинозрителей. Спорт формирует характер, закаляет волю к победе, учит не "пасовать" перед мечтой, а формировать из мечты цель и добиваться ее, пишет Сегодня.
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Марк Богатырев рассказал, почему ушел из «Кухни» на пике популярности сериала Актер Марк Богатырев, ставший известным после роли Максима Лаврова в сериале «Кухня», был вынужден покинуть проект из-за навалившихся на него проблем, сообщает Пятый канал со ссылкой на Дни.ру.
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