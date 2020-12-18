Вс, 20.12.2020
25.11.2020
Вышел трейлер мультфильма «Босс-молокосос 2»: о чем расскажет новая увлекательная история Спустя 4 года после выхода первой части увлекательной истории о двух братьях, один из которых оказался совсем непростым новорожденным малышом, выходит вторая часть. В сети появился долгожданный трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2", передает Joinfo.ua.
reading time 1 мин для прочтения
25.11.2020
ТОП самых стильных сериалов года Кино и сериалы всегда влияют на моду, и наоборот, фешен-тенденции находят свое отражение в образах экранных персонажей, помогая трендам закрепиться в обществе. Мы собрали самые стильные сериалы 2020 года, образы из которых вы можете воссоздать, вдохновившись просмотром.
reading time 2 мин для прочтения
22.11.2020
Леди Гага снимется в новом боевике вместе с Брэдом Питтом Леди Гага попала в актерский состав боевика "Скоростной поезд" режиссера Дэвида Литча ("Дэдпул 2" и "Джон Уик"). В картине также снимаются: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон и Зази Битц. Об этом пишет GQ.
reading time 1 мин для прочтения

читаемые

1
2
3
4
5
20.11.2020
Насколько 4 сезон «Короны» правдив: ТОП-6 фейков о королевской семье в сериале Главной сериальной премьерой ноября стал четвертый сезон сериала "Корона". Главной изюминкой сезона стало появление Маргарет Тэтчер и, конечно же, истории трогательного и трагичного брака принца Чарльза и принцессы Дианы, пишет Сегодня.
reading time 3 мин для прочтения
19.11.2020
ВИДЕО ⟩ Смотрите трейлер к дебютному фильму режиссера Каупо Круусиаука «Сандра получает работу» Весной 2021 года выйдет на экраны дебютный фильм режиссера Каупо Круусиаука «Сандра получает работу». Его главная героиня, доктор физико-математических наук Сандра Метс (Мари Абель) во время поисков работы попадает в странные и забавные ситуации. На первый взгляд, найти новую работу кажется делом несложным, но это становится настоящим трагикомическим испытанием.
reading time 2 мин для прочтения
19.11.2020
Как будто нам было мало: ТОП-10 лучших сериалов и фильмов ужасов 2020-го В общем, если тебе не хватило кошмаров в этом году, то Cosmo сделал для тебя подборку самых жутких, леденящих кровь фильмов и сериалов этого года. Действительно, когда, как не сейчас, снимать всякие ужасы? На самом деле такие картины могут подействовать и терапевтически. Как глянешь, что творится вокруг, так сразу легче становится: ну, у нас еще не так плохо...
reading time 4 мин для прочтения
17.11.2020
Мартину Скорсезе – 78: ТОП-10 фильмов несравненного режиссера Сегодня режиссер с мировым именем Мартин Скорсезе празднует свое 78-летие! Обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и гильдии кинорежиссеров Америки прославился как мастер криминальных и гангстерских фильмов, пишет Сегодня.
reading time 3 мин для прочтения
17.11.2020
«Хирурги были в отпуске»: как на самом деле умирал Александр Демьяненко Актер, сыгравший Шурика в «Операции «Ы», много работал и не спешил обращать внимания на здоровье. Все это негативно сказалось на сердце Александра Демьяненко, которого должны были прооперировать, но звезда советского кино так и не дожил до планового хирургического вмешательства, пишет Стархит.
reading time 2 мин для прочтения
16.11.2020
Режиссер «Один дома» раскритиковал запуск ремейка фильма Режиссер Крис Коламбус, снявший фильм «Один дома» и его продолжение «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», в беседе с Insider раскритиковал руководство сервиса Disney+, которое занимается перезапуском истории, пишет «РИА Новости».
reading time 2 мин для прочтения
16.11.2020
Умер актер из «Папиных дочек» Юрий Черкасов Вчера из жизни ушел актер Юрий Черкасов, за плечами которого роли в таких сериалах, как «Папины дочки», «МосГаз», «Моя прекрасная няня». Эту печальную новость публике сообщили коллеги артиста из театра имени Моссовета, которому он посвятил много лет, пишет Lenta.ru.
reading time 1 мин для прочтения
13.11.2020
Пять фильмов, которые обязательно стоит посмотреть (или пересмотреть) до конца осени Осень — это, пожалуй, самая меланхоличная пора, в которую особенно сильно хочется проводить вечера за хорошим кино в компании любимого оверсайз-свитера, тёплых носков и кружки чая с мятой. Хоть многие и недолюбливают это время года, мы уверены, что правильный настрой могут обеспечить фильмы — в особенности, стильные, эстетичные, трогательные картины. Поэтому мы собрали осенние киноленты, которые обязательно нужно успеть посмотреть (или пересмотреть!) до конца осени, пишет Harpers Bazaar.
reading time 2 мин для прочтения
13.11.2020
Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее 15 ноября на Netflix стартует четвертый сезон "Короны", сериала о британской королевской семье. В преддверии премьеры в Сети появляются новые интересные факты из жизни британских монархов. Так, например, стало известно о фразе, которую сказал принц Чарльз своей будущей супруге, ныне покойной, Диане Спенсер перед свадьбой, пишет Сегодня.
reading time 1 мин для прочтения
13.11.2020
Фильм Андрея Кончаловского выдвинули на премию «Оскар» Недавно в Москве состоялась премьера драмы Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Картина рассказывает о расстреле митинга рабочих в Новочеркасске. Главная героиня Людмила является членом партии и искренне верит в идеалы коммунизма. Однако во время демонстрации без вести пропадает ее дочь. Окунувшись в поиски ребенка, женщина понимает, что все эти годы была слепа, пишет Стархит.
reading time 1 мин для прочтения
12.11.2020
Галерея: в Таллинне стартовал легендарный кинофестиваль PÖFF Сегодня стартовало открытие 24-го фестиваля кино PÖFF. Всего с 12 по 29 ноября зрителям будет показано в основной программе 172 полнометражных фильма из 63 стран. 26 из них поборются за приз в 10 тысяч евро.
reading time 1 мин для прочтения
11.11.2020
Перезагрузка: новый каст сериала «Сплетница» на знаменитых ступеньках Нью-Йорка Летом прошлого года стало известно, что на экраны возвращается культовый сериал середины нулевых «Сплетница», который рассказывал о жизни манхэттенской золотой молодежи из Верхнего Ист-Сайда.
reading time 1 мин для прочтения
11.11.2020
Незаменимых нет? Стало известно, кто может сыграть в «Фантастических тварях» вместо Джонни Деппа Датский актёр Мадс Миккельсен может сыграть Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части франшизы "Фантастические твари", заменив Джонни Деппа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Deadline.
reading time 1 мин для прочтения
11.11.2020
«Со мной говорили по-русски»: известный эстонский актер сыграл в американском сериале Netflix Актер Тийт Лиллеорг сыграл эпизодическую роль в популярном сериале Netflix «Ход Королевы» и смог немного побеседовать с главной звездой сериала Аней Тейлор-Джой.
reading time 1 мин для прочтения
Ранее Далее
НАВЕРХ
Back