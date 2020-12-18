13.11.2020Пять фильмов, которые обязательно стоит посмотреть (или пересмотреть) до конца осени Осень — это, пожалуй, самая меланхоличная пора, в которую особенно сильно хочется проводить вечера за хорошим кино в компании любимого оверсайз-свитера, тёплых носков и кружки чая с мятой. Хоть многие и недолюбливают это время года, мы уверены, что правильный настрой могут обеспечить фильмы — в особенности, стильные, эстетичные, трогательные картины. Поэтому мы собрали осенние киноленты, которые обязательно нужно успеть посмотреть (или пересмотреть!) до конца осени, пишет Harpers Bazaar.
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