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ОПРОС В КИНОТЕАТРЕ ⟩ Жители столицы под сильным впечатлением от фильма Tenet: Таллинну в нем досталась главная роль! 26 августа в 0:01 в прокат в кинотеатрах Эстонии вышел новый фильм Кристофера Нолана «Довод». Эстонские зрители увидели картину одними из самых первых в мире, и это логично, так как важнейшие эпизоды фильма были сняты именно в Таллинне. После завершения ночного киносеанса почти в 3 часа ночи репортер Limon.ee Марк Ефимов попросил поделиться первых зрителей «Довода» своими ощущениями. Ответы получились более чем неожиданными!