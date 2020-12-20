Пн, 21.12.2020
27.08.2020
ОПРОС В КИНОТЕАТРЕ ⟩ Жители столицы под сильным впечатлением от фильма Tenet: Таллинну в нем досталась главная роль! 26 августа в 0:01 в прокат в кинотеатрах Эстонии вышел новый фильм Кристофера Нолана «Довод». Эстонские зрители увидели картину одними из самых первых в мире, и это логично, так как важнейшие эпизоды фильма были сняты именно в Таллинне. После завершения ночного киносеанса почти в 3 часа ночи репортер Limon.ee Марк Ефимов попросил поделиться первых зрителей «Довода» своими ощущениями. Ответы получились более чем неожиданными!
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27.08.2020
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями 35-летняя Кэти Перри и ее 43-летний жених Орландо Блум стали родителями — у пары родилась дочь, которую они назвали Дейзи Дав. Радостной новостью пара поделилась в Инстаграме UNICEF, послами которой они оба являются.
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26.08.2020
Звезде «Один дома» – 40! Интересные факты о Маколее Калкине, который в 10 лет стал знаменитостью Сегодня, 26 августа, отмечает юбилей голливудский актёр, который стал знаменитым на весь мир в возрасте 10 лет. После выхода фильма "Один дома" на юного Маколея Калкина буквально обрушилась популярность, за которой, к несчастью, началась череда провалов последующих фильмов с его участием, пишет Сегодня.
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26.08.2020
«Довод» в пользу: захват на Лаагна-теэ, украинская опера в таллиннском Горхолле и во всем виноватые русские Сегодня, 26 августа, в 00:01 несколько кинотеатров Эстонии показали на своих экранах премьеру фильма «Довод» Кристофера Нолана. Множество эпизодов картины снималось в Таллинне, и появление родных для зрителей мест в фильме с участием Роберта Паттинсона вызвало у посетителей кинотеатра бурный всплеск эмоций.
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26.08.2020
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полуночный показ фильма Tenet в Ülemiste Apollo не дал сотням жителей Таллинна спать (1) Сегодня в 00:01 одними из самых первых в мире жители Эстонии оказались в кинотеатрах на премьере фильма «Довод» именитого режиссера Кристофера Нолана. Этот фильм очень важен для нашей страны тем, что в фильме показано много кадров из Таллинна, а играют в нем всемирно известные актера.
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25.08.2020
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ⟩ Как прошлым летом в Таллинне снимали фильм Кристофера Нолана «Довод» В ночь с 25 на 26 августа в Таллинне состоятся первые паказы фильма Кристофера Нолана «Довод». Съемка значительной части нового шпионского боевика проходила в Таллинне. Портал Limon.ee предлагает вам вспомить, как проходили съемки.
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25.08.2020
«Гарри Поттер и философский камень» стал миллиардером Фильм "Гарри Поттер и философский камень" присоединился к клубу миллиардеров спустя два десятка лет после выхода в прокат. Как отмечает издание Comic Book, произошло это в результате успешного проката картины в Китае и некоторых иных странах, в которых она была выпущена повторно в рамках программ по оживлению кинорынка, пишут Новости кино.
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25.08.2020
Секс уходит за дверь: британским кинематографистам рекомендовано отказаться от сексуальных сцен в фильмах Появились обновленные рекомендации, как снимать эротические сцены во время пандемии. Чтобы защитить актеров от Covid-19, сообщает The Guardian, Ассоциация режиссеров Великобритании советует коллегам вдохновляться классикой Голливуда 1930-40-х годов, то есть временем, когда секс на экране был под запретом, сообщает онлайн газета "Коммерсантъ".
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25.08.2020
Призы Берлинского кинофестиваля сделали гендерно-нейтральными Начиная с 2021 года на Берлинском кинофестивале больше не будет наград за лучшую мужскую и женскую роль, которые были введены еще в 1956-м: вместо них будут вручать призы за лучшую главную и второстепенную роли, пишет Супер.
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25.08.2020
Звезде «Сплетницы» – 33! ТОП-10 малоизвестных фактов о супруге Райана Рейнольдса Блейк Лайвли Сегодня, 25 августа, популярной голливудской актрисе и фотомодели Блейк Лайвли исполняется 33 года. Наибольшую известность принесла актрисе роль Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница", который в свое время стал любимым сериалом подростков со всего мира, пишет Сегодня.
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25.08.2020
ТОП-6 причин посмотреть снятый в Таллинне фильм Нолана Tenet в кино уже этой ночью! (1) Свершилось! Долгожданная премьера премьер частично снятого в Эстонии фильма британского и американского кинорежиссера Кристофера Нолана «Довод» или Tenet состоится в кинотеатрах трех крупнейших городов страны уже грядущей ночью! И в этом есть свои преимущества, о которых спешим вам рассказать на портале Limon.ee.
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24.08.2020
Реальный секс. Фильмы, в которых актеры не имитировали постельные сцены Эротическими фильмами никогда не удивишь, а вот теми, в которых есть реальный секс, — ещё можно. Лайф собрал несколько скандальных и провокационных картин, которые залезли на территорию порнографии, оставшись при этом художественными фильмами.
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24.08.2020
Вышел первый трейлер нового «Бэтмена». В главной роли — Роберт Паттинсон Режиссёр Мэтт Ривз показал видео тизера-трейлера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли, и сцена с избиением Брюсом Уэйном члена банды даже попала в мемы. Но помимо шуток, зрители сходятся во мнении: такая мрачность им по душе, а некоторые, кажется, даже изменили своё негативное мнение о Паттинсоне в образе готэмского супергероя, пишет Medialeaks.
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24.08.2020
СМОТРИТЕ ФИНАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР ⟩ Уже 26 августа состоится премьера «Довода» с ошеломляющими кадрами Таллинна Вот-вот самый долгожданный фильм этого лета выйдет на экраны кинотеатров. За несколько дней до премьеры создатели «Довода» опубликовали финальный трейлер, на котором видны невообразимые кадры Таллинна.
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22.08.2020
Видео ⟩ Этого мы еще не видели: в новом трейлере фильма Нолана показали снятые в Таллинне кадры (1) Перед премьерой был опубликован новый трейлер шпионского боевика Кристофера Нолана «Довод» (оригинальное название - Tenet), в котором среди прочего можно увидеть и снятые в Таллинне кадры.
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19.08.2020
ТОП-9 ⟩ Зомби по-корейски и судьба Николы Теслы. Неожиданные новинки в кинотеатрах Apollo! До осени уже совсем чуть-чуть, поэтому не теряйте время и бегом в кино! Развлекательный портал Kinozal подготовил свежую подборку фильмов, на которые можно сходить до конца этого месяца с семьей, друзьями или вовсе одному. Налетайте!
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19.08.2020
Микки Рурк забронировал себе место на кладбище на Украине: где оно находится? Звезда Голливуда, американский актер Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине. 67-летний лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA, номинант на премию «Оскар» отправил свою правую руку – Дмитрия Корнейчука в село на Хмельниччине, чтобы тот зарезервировал для знаменитости место на кладбище.
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18.08.2020
Огненные актрисы Голливуда: самые восхитительные рыжеволосые красотки, покорившие мужские сердца Как известно, Испанская средневековая инквизиция автоматически причисляла рыжеволосых к похитителям адского огня. Утверждалось, что они являются колдунами и ведьмами и сжигались на костре. За время инквизиции в Европе казнили 98% рыжеволосых женщин. Но, к счастью, эти страшные времена прошли, и сейчас люди с рыжими волосами не боятся своей внешности и подчеркивают ее всеми возможными способами.
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18.08.2020
Эдвард Нортон празднует 51-летие: великолепные фильмы со звездой «Бойцовского клуба» Сегодня, 18 августа, празднует 51-летие американский актер, режиссер и продюсер Эдвард Нортон. Наибольшую популярность актеру принесла роль в психологическом триллере "Бойцовский клуб", в котором он сыграл с Брэдом Питтом и Хеленой Бонэм Картер, пишет Сегодня.
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14.08.2020
Вышел трейлер девятой части «Американского пирога» Голливудская киностудия Universal pictures опубликовала трейлер к девятой части «Американского пирога». Знаменитая комедия рассказывает о жизни молодых людей, которые пытаются узнать этот мир по всех его проявлениях: секс, дружба, любовь, вечеринки, пишет Телепрограмма.
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13.08.2020
СМОТРИ ⟩ Эстония вернулась в средневековье! (1) Съемки кинотрилогии «Аптекарь Мельхиор» по мотивам романа Индрека Хардла, которые начались в середине июля и продлятся до поздней осени, прошли сегодня в Юри, в волости Раэ. Там были сняты захватывающие сцены, наполненные средневековой атмосферой. Смотрите нашу галерею, и вы удивитесь насколько точно смогла передать дух средневековья команда Элмо Ньюганена.
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