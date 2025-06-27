В редакцию Elu24 часто поступают сообщения о не покошенных газонах в разных частях Эстонии, которые приводят в уныние людей. По словам людей, высказавших свое мнение по этому поводу, некошеная трава в общественных местах оставляет грязное и неряшливое впечатление, а в некоторых местах даже ограничивает видимость. Есть подозрение, что под видом биоразнообразия скрывается желание сократить расходы.

В то время как в письмах читателей и комментариях в социальных сетях прослеживается недовольство неухоженными территориями, люди, опрошенные в Эстонском национальном музее, не считают высокую траву вокруг музея проблемой.