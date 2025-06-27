Пять знаков Зодиака ждут кардинальные перемены в личной жизни уже в июле

Гороскоп на июль 2025 года обещает значительные перемены в личной жизни для пяти знаков Зодиака. Венера переходит в знак Близнецов четвертого июля, а вскоре Нептун начинает ретроградное движение в Овне, открывая глаза на реальные стороны отношений, передает YourTango.

Стрелец

Начинается новый романтический цикл. Венера и Уран приносят неожиданности, способные полностью изменить личную жизнь. Стоит быть открытым к новым возможностям и не бояться пересматривать старые привязанности. Все, что происходит в любви в этом месяце, приближает к настоящему союзу.

Весы

Месяц расставляет акценты и снимает иллюзии. Нептун и Сатурн активизируют зону любви, подталкивая к переосмыслению отношений. Откровенность, в том числе с самим собой - ключ к гармонии. Все скрытое становится явным, и этот процесс помогает построить более зрелую и искреннюю связь.

Рак

Полнолуние 10 июля завершает важный этап, начавшийся еще в декабре. Одиночество, пройденное в начале года, сменяется ощущением готовности к новым чувствам. С Юпитером в Раке и лунной кульминацией в доме партнерства возрастает шанс на начало ярких отношений.

Телец

Период размышлений подходит к концу. Астероид Юнона, управляющий браком, вновь становится прямым и помогает внести ясность в союз. Возникает шанс на углубление отношений или восстановление доверия. Главное - отпустить старые шаблоны и сконцентрироваться на настоящем.

Водолей