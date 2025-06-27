Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии, которая вручает «Оскар»

Сам Борисов в этом году был номинирован на «Оскар» за фильм «Анора» - он стал первым российским актером, номинированным на эту кинонаграду.

32-летний российский актер оказался в числе 534 выдающихся деятелей кино, получивших приглашение присоединиться к Академии. В этом году в состав жюри «Оскара» будет на 55 процентов состоять из новых участников-иностранцев.

Коллегу Юры по фильму «Анора», 26-летнюю Майки Мэдисон, которая получила «Оскар» за свою роль, тоже пригласили в состав Академии. Приглашения также отправили другим победителям и номинантам этого года: Ариане Гранде, Кирану Калкину, Себастьяну Стэну и Джереми Стронгу.

Если все они согласятся, то число членов Академии достигнет 11 120 человек, и более 10 тысяч из них смогут голосовать и выбирать победителей премии «Оскар».