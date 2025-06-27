ФОТО Известная британская певица заявила, что победила рак

На днях она опубликовала в Instagram фото из больничной палаты, сообщив, что уже перенесла операцию и теперь ждет результатов. Сегодня звезда рассказала, что рак «исчез».

Она также подробно поделилась с подписчиками своими переживаниями и проблемами, с которыми сталкивается каждый день: «Я отдыхаю и общаюсь с друзьями больше, чем когда-либо. Моя мама живет с нами. Чанан заставляет меня чувствовать себя в безопасности. Массажи - 10/10. Я общаюсь с другими людьми, которые проходят через подобное».

Певица отметила, что процесс восстановления после операции очень тяжелый - ее мучают боль и дискомфорт, а голова кружится, когда она пытается заснуть. Кроме того, трудно жить не зная, полностью ли ушла болезнь.

Болезнь Jessie J

Напомним, в начале июня этого года певица рассказала своим фанатам, что у нее диагностирована ранняя форма рака груди.

Она анонсировала, что после выступления на Summertime Ball 15-16 июня отправится на операцию. «Сегодня это выступление - мое последнее выступление перед тем, как я пойду победить рак молочной железы! Так что это так особенно для меня, вы не представляете», - сказала она.