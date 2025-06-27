Подросток из Латвии снялась в фильме Кристен Стюарт. Как ей это удалось?

Марлена Сниега играет одну из главных героинь, Клаудию, которую в зрелом возрасте играет Тора Бёрч, получившая известность после фильма «Красота по-американски».

По словам матери Марлены, Лолиты Эпнере, они искали девушку-подростка, которая была бы больше всего похожа на Бёрч в молодости.

Тора Бёрч Фото: CYRIL PECQUENARD/SIPA/Scanpix

Когда конкурс был объявлен, фотографии Марлены были отправлены, но ответа не было несколько месяцев. Поэтому Лолита решила взять дело в свои руки:

«Помогло то, что я приближена к киносреде. Мне удалось получить контакты, которые дали Марлене возможность более точно и целенаправленно обращаться к людям, отвечающим за роли в фильме». Ей удалось связаться с латвийским кастинг-директором Никой Фрадкиной, которой снова были отправлены фотографии Марлены.

«После этого мы быстро получили реакцию: эй, здесь что-то есть», - говорит мать Марлены.

Фото: Facebook.com/Sansusī/Марлена Сниега и Лолита Эпнере

Девушке сразу же дали задание записать простое видео дома, в котором она расскажет о себе на английском языке. Видео было решено снимать на природе, где Марлена представила, стоя под очень сильным ливнем. «Мы позаботились о том, чтобы видео Марлены было наполнено эмоциями и запоминалось.

Вскоре мы получили известие, что Марлена - подходящий кандидат на эту роль».

Сама Кристен Стюарт Privātā Dzīve сказала:

«Без долгих речей и репетиций она смогла уловить эмоциональный контекст наших идей. Она использовала свои эмоции легко и уверенно. Казалось, она впустила историю фильма в свое тело и, даже без слов, воплотила очень конкретные и сильные темы, о которых этот фильм. Она страстный подросток, который увлечен тем, что делает».