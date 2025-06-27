Проверяй эти участки тела каждые три недели – это может спасти тебе жизнь

На что обращать внимание?

Неожиданная потеря веса

Ранним симптомом рака может быть необъяснимая потеря веса. Рак может снижать аппетит и вызывать снижение массы тела, так как болезнь влияет на обмен веществ.

Уплотнения в груди

Важно регулярно проверять, нет ли уплотнений в груди. При раке груди часто встречается твердое, неровное и безболезненное уплотнение. Также обращай внимание на любые изменения сосков.

Отек в определенных местах тела

Кроме уплотнений, длительный отек может быть признаком лимфомы - особенно если он не болит и держится минимум две недели. Обращай внимание на отек в области шеи, подмышек или паха. Если отек болезненный, скорее всего, это вирусная инфекция, а не рак, но постоянный безболезненный отек все равно требует внимания.

Необычные родинки или пятна на коже

Для раннего выявления рака кожи нужно следить за новыми или изменившимися родинками. Важно обращать внимание на все, что изменилось - новая родинка, существующая родинка, которая кровоточит, имеет неровные края или начала расти. Также следует обращать внимание на язвы, которые не заживают, болят или распространяются.

Синяки без причины

Необычные или внезапные синяки могут указывать на лейкемию - рак крови, который важно обнаружить как можно раньше, так как он может быстро прогрессировать. Симптомами лейкемии также являются усталость, частые инфекции и необъяснимая одышка, пишет Tyla.