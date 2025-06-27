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Пт, 27.06.2025
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Принц Уильям попал в громкий скандал из-за фото со щенками

Фото статьи

Защитники прав животных жестко раскритиковали принца и принцессу Уэльских, назвав их «оторванными от реальности» в вопросе разведения собак, пишет Униан.

21 июня, в день рождения принца Уильяма, в официальном Instagram-аккаунте супругов появилось фото, на котором наследник престола Уильям сидит в окружении щенков их кокер-спаниеля Орлы.

Британский филиал благотворительной организации PETA раскритиковал разведение животных, напомнив, что в приютах остаются множество бездомных собак, и выбором будущего короля должно было бы стать усыновление одной из них: «Приюты переполнены щенками, которые отчаянно ищут дома. Если Уильям хочет быть лидером, ему стоит последовать примеру короля Карла и королевы Камиллы, которые решили усыновить животных вместо того, чтобы усугублять кризис бездомности животных».

Предыдущим любимцем семьи был английский кокер-спаниель по имени Лупо. Он постоянно появлялся на официальных фото и считался настоящей звездой среди королевских собак.

Лупо умер в 2020 году. Принц и принцесса сообщили об этом в своих соцсетях, написав, что он был «сердцем их семьи в течение девяти лет».

В следующем году супруги сообщили о появлении нового щенка. СМИ сообщали, что собаку подарил брат Кэтрин, Джеймс Миддлтон, который разводит собак этой породы.

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