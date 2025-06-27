Принц Уильям попал в громкий скандал из-за фото со щенками

21 июня, в день рождения принца Уильяма, в официальном Instagram-аккаунте супругов появилось фото, на котором наследник престола Уильям сидит в окружении щенков их кокер-спаниеля Орлы.

Британский филиал благотворительной организации PETA раскритиковал разведение животных, напомнив, что в приютах остаются множество бездомных собак, и выбором будущего короля должно было бы стать усыновление одной из них: «Приюты переполнены щенками, которые отчаянно ищут дома. Если Уильям хочет быть лидером, ему стоит последовать примеру короля Карла и королевы Камиллы, которые решили усыновить животных вместо того, чтобы усугублять кризис бездомности животных».

Предыдущим любимцем семьи был английский кокер-спаниель по имени Лупо. Он постоянно появлялся на официальных фото и считался настоящей звездой среди королевских собак.

Лупо умер в 2020 году. Принц и принцесса сообщили об этом в своих соцсетях, написав, что он был «сердцем их семьи в течение девяти лет».