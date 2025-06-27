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ФОТО И ВИДЕО Эстонский фитнес-блогер поражает своей диетой: это нужно попробовать самому – иначе не поймешь!

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи

Анжела Абсалон - эстонский фитнес-блогер и инфлюенсер, которая привлекла внимание экстремальным выбором рациона. Она не просто очередной энтузиаст здорового образа жизни, а полностью посвятила себя диете «хищника» - и речь идет не просто о мясе, а о сыром мясе.

В интернете можно найти множество специалистов по питанию, и чаще всего их советы и идеи по составлению рациона сбалансированы и обыденны - ничего особо шокирующего или удивительного. Но Instagram-аккаунт Абсалон, за которым следят 18 000 подписчиков, предлагает прямо противоположное, как и подобает фитнес-блогеру.

Баранья печень, говяжья кость и рюмка крови!

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