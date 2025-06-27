ФОТО И ВИДЕО Эстонский фитнес-блогер поражает своей диетой: это нужно попробовать самому – иначе не поймешь!

В интернете можно найти множество специалистов по питанию, и чаще всего их советы и идеи по составлению рациона сбалансированы и обыденны - ничего особо шокирующего или удивительного. Но Instagram-аккаунт Абсалон, за которым следят 18 000 подписчиков, предлагает прямо противоположное, как и подобает фитнес-блогеру.