ФОТО Спутница жизни Кристена Михала поделилась снимком с Зеленским: «Поблагодарила за то, что он сражается и за нас!»

25 июня в Гааге завершился саммит НАТО, на котором присутствовали представители стран-участниц, в том числе премьер-министр Кристен Михал. В Нидерланды он прибыл не один, а со своей спутницей жизни Эвелин Орас, которая там сфотографировалась как с Трампом, так и с Зеленским.