25 июня в Гааге завершился саммит НАТО, на котором присутствовали представители стран-участниц, в том числе премьер-министр Кристен Михал. В Нидерланды он прибыл не один, а со своей спутницей жизни Эвелин Орас, которая там сфотографировалась как с Трампом, так и с Зеленским.
«На ужине представилась исключительная возможность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поблагодарила его за то, что он сражается и за нас, и пожелала сил!» - написала Эвелин Орас под фотографией, которую сделал премьер-министр Кристен Михал.
Орас также поделилась в социальных сетях фотографиями с другими главами государств. Спутница жизни Михала опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге.
На саммите НАТО в Гааге союзники договорились о новой цели в области повышения расходов на оборону - 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, это историческое решение, которое значительно укрепит безопасность как Эстонии, так и всего НАТО, пишет Rus.Postimees.