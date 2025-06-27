ВИДЕО «Нехорошие люди выкинули!» Жители Ласнамяэ совместили танцы с уборкой района

Мероприятие началось с зажигательной тренировки под руководством тренера. Яркая музыка, ритмичные движения и отличное настроение. После танцев - смена ритма: участникам выдают мусорные пакеты и специальные палки-хваталки. Наступает время навести порядок.

«У нас достаточно чистый район! У нас более сознательные люди. И мы детей своих приучаем к тому, чтобы за собой всегда убирать. У меня ребенок даже критику иногда наводит: "Нехорошие люди выкинули!" - возьмет и сам выкинет», - рассказала нам жительница Ласнамяэ Ольга.

Станислав, в свою очередь, отметил, как сильно изменилось отношение жителей района к мусору:

«Когда мы были в таком вот возрасте, помоложе, то очень много было, особенно когда весна приходила - не пройти было! Но сейчас довольно, кстати, чисто. Очень редко замечаю, что люди не убирают за собой», - говорит Станислав.

На вопрос, как можно мотивировать людей следить за порядком, Ира ответила, что начинать стоит с детей.

«В том году было мероприятие, когда дети сами собирали мусор - мы тоже тут гуляли с маленьким ребенком, и дочь заинтересовалась! Возможно, если бы таких мероприятий было больше, особенно с участием организаций, проводящих лагеря или субботники, родители с детьми делали бы это вместе - и это дало бы хороший эффект!» - поделилась Ира.

Другое решение предложила пришедшая на мероприятие с внуками Гюзель: «У меня одно предложение: людей, которые так относятся к окружающей среде, надо наказывать! Не знаю, штрафовать… По-другому, мне кажется, они не понимают!».