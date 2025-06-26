Эстонцы снова впереди: 43 ресторана включены в новый гид MICHELIN

Эстония вновь обогнала Латвию. В «мишленовском» гиде 2025 года из Латвии представлен 31 ресторан, тогда как у соседей - 43, включая 8 новых.



Ранее присужденные две звезды сохранил ресторан 180° by Matthias Diether и одну звезду - NOA Chef's Hall. Оба заведения находятся в Таллинне.



Семь ресторанов получили награду Bib Gourmand. В их числе UMA - Unorthodox Modern Asian из Таллинна с современной азиатской кухней. Так же этот статус имеется у ресторанов Fellin, Härg, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, NOA и Tuljak.