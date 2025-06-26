Эстонцы снова впереди: 43 ресторана включены в новый гид MICHELIN

На прошлой неделе было представлено четвертое издание гида Michelin по Эстонии. Теперь гид рекомендует в общей сложности 43 ресторана. В этом году в него вошли восемь новых ресторанов, один из которых имеет зеленую звезду, пишет rus.tvnet.lv.
Эстония вновь обогнала Латвию. В «мишленовском» гиде 2025 года из Латвии представлен 31 ресторан, тогда как у соседей - 43, включая 8 новых.
Ранее присужденные две звезды сохранил ресторан 180° by Matthias Diether и одну звезду - NOA Chef's Hall. Оба заведения находятся в Таллинне.
Семь ресторанов получили награду Bib Gourmand. В их числе UMA - Unorthodox Modern Asian из Таллинна с современной азиатской кухней. Так же этот статус имеется у ресторанов Fellin, Härg, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, NOA и Tuljak.
Восемь новичков, включенных в гид - это таллиннские HOOV, Koyo, Morel Bistroo, Osteria il Cru, Shang Shi и VÕIVÕI, а также TOKO (Тарту) и Hiis (Маннива), которые также получили зеленую звезду. Зеленые звезды вновь завоевали Fotografiska (Таллинн) с концепцией «Устойчивое наслаждение» и Kolm Sõsarat (Люллемяэ), исповедующий семейные традиции.
Титул «Новый шеф-повар года» получил Марк Кирд из HOOV, награду «Сервис года» - Владимир Северин из Shang Shi, а Кевин Лиллелехт из 180° by Matthias Diether был признан сомелье года. В свою очередь награда «открытие года» присвоена Кристо Мальму из UMA.