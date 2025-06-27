ГОРОСКОП НА 27 ИЮНЯ У Тельцов будет трудный день, Стрельцам следует быть осторожными

Лев

Львы склонны многое принимать на веру и сегодня рискуют попасться на удочку лести, закинутую коварными недоброжелателями. Немного самокритики вам не повредит. Дамам стоит снять розовые очки и постараться трезво оценить отношения с любимым человеком – есть шанс многое изменить к лучшему, но терять время никак нельзя. Мужчинам же стоит проявить уступчивость, если они не хотят прослыть семейными тиранами.

Поездки сложатся неудачно, вывести вас из себя может любая мелочь, и даже самые приятные, на первый взгляд, попутчики вскоре разочаруют. Выдающихся успехов смогут достичь те, кто планирует в этот день погрузиться в работу или учебу.

Дева

События дня нельзя назвать неожиданными или особенно неприятными, но нестабильность эмоционального фона заставляет Дев очень остро реагировать на все, что происходит. Сегодня вы нуждаетесь в ободрении и поддержке; и то, и другое могут дать родственники – но полного взаимопонимания в семье, увы, не будет. День категорически не подходит для того, чтобы обсуждать с друзьями свои личные проблемы или пытаться преодолеть разногласия с любимым человеком.

Финансовая ситуация вполне благоприятна, появляется шанс найти новый источник дохода или заключить выгодную сделку. Особенно изобретательные Девы получат возможность одержать верх над недоброжелателями.

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