ФОТО Светлана Лобода представила новый прорывной мини-альбом

Отличительными чертами музыки Светланы Лободы всегда были динамика, выразительность, хитовость и бархатистый, узнаваемый тембр артиста. Лобода не боится перемен и экспериментов со звучанием. Более того, она регулярно задает новые тренды, сочетая музыкальные стили на грани, эпатируя и удивляя слушателей.

Артистка полностью отошла от стереотипного лирического поп-звучания в сторону западного, а местами - и электронного саунда.

Тем не менее, в альбоме четко прослеживается узнаваемая манера подачи певицы, фирменный мелодизм, а также этнические элементы, которые гармонично сочетают музыку с достаточно глубокими украинскими текстами.

Лобода выступила автором музыки к трем из четырех треков нового мини-альбома, продолжив сотрудничество с давним соавтором - украинским композитором Андреем Парфеновым.

Видеокампейн альбома артистка срежиссировала сама в сотрудничестве с латвийским продакшном PANORAMA. Съемки прошли в Риге, а за образы традиционно отвечали украинские дизайнеры luvi, с которыми Лобода работает более десяти лет.

Светлана Лобода. Фото: Пресс-фото

По первым отзывам аудитории, особенно до релиза, становится очевиден запрос на перемены в поп-музыке. Классическая форма, проверенные гармонии и предсказуемые ходы, еще недавно воспринимавшиеся как признак качества, сегодня все чаще вызывают ощущение клише.

Это вряд ли порадует артистов, которые строят свои успешные альбомы по узнаваемой формуле, где треки сливаются в один большой, приятный, но слишком знакомый звук.