В Нарве готовится «Лиловое угощение» для тех, кому близка ЛГБТК-тематика

«Лиловое угощение» - это подборка короткометражек на ЛГБТК-тематику, составленная Q-Space. В программу вошли яркие и запоминающиеся работы в разных жанрах - от профессионального игрового кино с участием известных актеров и активистов до экспериментальных студенческих фильмов и видеоарта.

Темы идентичности, истории и современности ЛГБТК-людей, драг-культуры, празднования квирности и манифестации разнообразия в обществе - в центре каждого из этих фильмов.

Особое значение для истории квир-сообщества в Эстонии имеет короткометражка «Ночь лилового ужаса» режиссерки Кадри Никопенсиус. Она частично основана на публикации «Лиловый ужас», появившейся в газете Rahvaleht в 1933 году. В статье рассказывалось о гомосексуальных мужчинах в Таллинне, местах их встреч и последствиях распространённой в то время гомофобии.

В Эстонии межвоенного периода подобные вечеринки были чуть ли не единственным пространством, где квир-пары могли существовать открыто.

Одним из популярных элементов тех встреч было то, что сегодня мы назвали бы драг-шоу: квир-мужчины переодевались и выступали с танцами - на сцене «Черной розы» или на квартирниках.

Кадр из сборника фильмов «Лиловое угощение». Фото: Pressifoto

В первой половине XX века, еще до Второй мировой войны, одним из известных защитников прав гомосексуальных и трансгендерных людей был немецкий сексолог и врач Магнус Хиршфельд. Он читал лекции в Эстонии в 1928 и 1929 годах.

Почти сто лет спустя ночная жизнь остаётся важной частью квир-культуры в Эстонии: на сцену выходят драг-артисты всех гендеров, создаются музыкальные проекты и проходят перформансы, где люди поддерживают друг друга - почти так же, как в 1920-х.

Кадри Никопенсиус лично представит фильм в Нарве, расскажет о его создании и ответит на вопросы зрителей.