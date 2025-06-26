В Нарве готовится «Лиловое угощение» для тех, кому близка ЛГБТК-тематика

В Нарве ЛГБТК-организация Q-Space представит сборник фильмов «Лиловое угощение». После показа состоится встреча с режиссеркой Кадри Никопенсиус.
«Лиловое угощение» - это подборка короткометражек на ЛГБТК-тематику, составленная Q-Space. В программу вошли яркие и запоминающиеся работы в разных жанрах - от профессионального игрового кино с участием известных актеров и активистов до экспериментальных студенческих фильмов и видеоарта.
Темы идентичности, истории и современности ЛГБТК-людей, драг-культуры, празднования квирности и манифестации разнообразия в обществе - в центре каждого из этих фильмов.
Особое значение для истории квир-сообщества в Эстонии имеет короткометражка «Ночь лилового ужаса» режиссерки Кадри Никопенсиус. Она частично основана на публикации «Лиловый ужас», появившейся в газете Rahvaleht в 1933 году. В статье рассказывалось о гомосексуальных мужчинах в Таллинне, местах их встреч и последствиях распространённой в то время гомофобии.
В Эстонии межвоенного периода подобные вечеринки были чуть ли не единственным пространством, где квир-пары могли существовать открыто.
Одним из популярных элементов тех встреч было то, что сегодня мы назвали бы драг-шоу: квир-мужчины переодевались и выступали с танцами - на сцене «Черной розы» или на квартирниках.
В первой половине XX века, еще до Второй мировой войны, одним из известных защитников прав гомосексуальных и трансгендерных людей был немецкий сексолог и врач Магнус Хиршфельд. Он читал лекции в Эстонии в 1928 и 1929 годах.
Почти сто лет спустя ночная жизнь остаётся важной частью квир-культуры в Эстонии: на сцену выходят драг-артисты всех гендеров, создаются музыкальные проекты и проходят перформансы, где люди поддерживают друг друга - почти так же, как в 1920-х.
Кадри Никопенсиус лично представит фильм в Нарве, расскажет о его создании и ответит на вопросы зрителей.
Описание всех фильмов сборника:
- «Мать-почва», Надя Тюшка, 2024 – размышление о женском опыте в мире потребления;
- «Бабушка, познакомься», Кайре Русс, 2021 - теплая комедия о семейных границах;
- «ASMR как бальзам на сердце», Temake, 2024 - игривое размышление о квир-интимности в цифровую эпоху;
- «ВСЯ Любовь Мира», Родион Фурс, 2022 - видеоэссе о поиске идентичности;
- «Ночь лилового ужаса», Кадри Никопенсиус, 2024 - путешествие во времени сквозь квир-культуру Эстонии.
Фильмы на эстонском, английском языках с русскими субтитрами.
Обсуждение - на английском, устный перевод на русский язык.
Время и место:
29 июня, воскресенье, 16.00 - 18.00, VitaTiim, Tuleviku 7
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