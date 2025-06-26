Как есть макароны и не поправляться: секреты стройной фигуры без жестких диет

Почему макароны не всегда вредны

Макароны - это не просто «пустые калории». Если выбрать качественный продукт и правильно его приготовить, такое блюдо станет мощным источником полезных углеводов, которые дают энергию и поддерживают ощущение сытости в течение длительного времени. Особенно это касается макаронов из твердых сортов пшеницы. Они имеют более низкий гликемический индекс, больше клетчатки и не вызывают резкого повышения сахара в крови.