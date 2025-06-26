Семья пропавшего жителя Эстонии разочарована работой полиции: все кажется несправедливым

18 июня в социальных сетях появилась просьба о помощи в поисках 19-летнего парня по имени Свен-Эрик. «Мой младший брат пропал 6 июня, в последний раз мы с ним общались в тот же день. С тех пор его телефон отключен», - написала его сестра Карита в Facebook.

«Пожалуйста, дай о себе знать! Вот-вот исполнится три недели с того дня, как тебя в последний раз видели. Твои последние слова матери были: "Обещаю, я тебе позвоню". Мы до сих пор ждем этого звонка!» - пишет один из членов семьи. «Все твои близкие убиты горем, тебя ищут, ты небезразличен».

Карита рассказала редакции Elu24, что с каждым днем надежда найти брата угасает. Во многом из-за злых комментариев и предполагаемого бездействия полиции.

«Насколько нам известно, полиция до сих пор не начала активные поиски, потому что продолжает утверждать, что его жизни ничего не угрожает», - говорит она.

«В то же время они ищут людей, с которыми не удается связаться всего несколько часов. Все это кажется таким несправедливым».

В ближайшее время поисками также займется фонд SA Kadunud.