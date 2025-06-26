Семья пропавшего жителя Эстонии разочарована работой полиции: все кажется несправедливым

Прошло почти три недели с тех пор, как 19-летний Свен-Эрик в последний раз выходил на связь со своей семьей. «Все твои близкие убиты горем, тебя ищут, ты небезразличен», - обращаются родные с просьбой о помощи в его поисках в социальных сетях.
18 июня в социальных сетях появилась просьба о помощи в поисках 19-летнего парня по имени Свен-Эрик. «Мой младший брат пропал 6 июня, в последний раз мы с ним общались в тот же день. С тех пор его телефон отключен», - написала его сестра Карита в Facebook.
«Пожалуйста, дай о себе знать! Вот-вот исполнится три недели с того дня, как тебя в последний раз видели. Твои последние слова матери были: "Обещаю, я тебе позвоню". Мы до сих пор ждем этого звонка!» - пишет один из членов семьи. «Все твои близкие убиты горем, тебя ищут, ты небезразличен».
Карита рассказала редакции Elu24, что с каждым днем надежда найти брата угасает. Во многом из-за злых комментариев и предполагаемого бездействия полиции.
«Насколько нам известно, полиция до сих пор не начала активные поиски, потому что продолжает утверждать, что его жизни ничего не угрожает», - говорит она.
«В то же время они ищут людей, с которыми не удается связаться всего несколько часов. Все это кажется таким несправедливым».
В ближайшее время поисками также займется фонд SA Kadunud.
«Кто-то говорит, что парень, возможно, с друзьями. Кто-то считает, что дело в семейных конфликтах. Кто-то думает, что он уехал, чтобы начать новую жизнь...» По словам сестры, они не хотят ничего большего, чем просто получить от брата весточку.
Полиция подтверждает, что занимается его поисками
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Анника Максимов подтвердила редакции Elu24, что полиция осведомлена о пропаже молодого человека и занимается его поисками.
«Однако у нас нет оснований полагать, что его жизни угрожает опасность, поэтому в данный момент мы не привлекаем СМИ к его поискам. Полиция связывалась с его близкими и друзьями, собрала различную информацию о возможных маршрутах его передвижения и просила друзей передать ему, чтобы он сообщил о себе своей сестре. Поиски продолжаются», - подтвердила Максимов.
Свен-Эрик худощавого телосложения, рост около 183 сантиметров. У него светлые волосы. Он может быть одет в темную одежду (скорее всего спортивную), на спине может быть черный рюкзак.