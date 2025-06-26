Простой способ спастись от жары: сомелье раскрыла уникальный рецепт холодного чая

Но почти всегда его приготовление начинается с кипячения воды. А это звучит как чистое издевательство в разгар лета, пишет Parade. Поэтому есть простой способ приготовления, как это сделать без кипятка.

Зачем готовить холодный чай методом холодной заварки

Видео от блогера и чайного сомелье Джи Чо показывает, как заваривать чай в холодной воде - просто нужно оставить его на несколько часов.

Такой способ требует времени, но результат того стоит. «Холодная заварка дает более мягкий, сладкий вкус, потому что в холодной воде не выделяются танины, делающие чай горьким, как это происходит при заварке кипятком», - объясняет Чо в видео.

Многие сорта чая подходят для холодной заварки, но каждому из них требуется свое время. По словам Чо, черный, улун и травяные чаи - самые простые, их сложно испортить. Их нужно настаивать 12 часов. Зеленый чай более капризный, но тоже вполне подходит. Заваривать можно как рассыпной чай, так и в пакетиках (на одну порцию - 1,5 чайной ложки листового чая или 1 пакетик).

Чтобы добавить вкуса и веселья, Чо советует сочетать чай с фруктом, цитрусом и травой. В одном из примеров она показывает, как сделать черный чай с клубникой, лимоном и базиликом - но это лишь один из множества вариантов.

#coldbrewtea #coldbrew #summerdrinkideas #tea ♬ original sound - ohhowcivilized @ohhowcivilized I’m a Tea Sommelier and welcome to my cold brew tea series where I make a new cold brew every week this summer. This is a strawberry basil cold brew tea. It’s made with fresh strawberries, lemon, and basil. I have a cold brew tea formula which is tea plus 1 fruit plus 1 citrus plus 1 herb. For this one, I’m using loose black tea, fresh sliced strawberries as my fruit, lemon as my citrus, and basil as my herb. Put everything into a container and add water. Make sure the tea is in contact with the water so it gets a proper steep. Place it in the refrigerator for 12-24 hours. I left this one for 24 hours. Strain out the solids and the tea is ready to drink. It’s chilled so adding ice is optional. It’s so refreshing on a hot summer day. Make it today! #icedtea

Как приготовить холодный чай методом холодной заварки

Положите чай, фрукт, цитрус и травы в кувшин или стеклянную емкость. Залейте холодной водой. Поставьте в холодильник на 12-24 часа. Если использовали рассыпной чай, процедите напиток. Если пакетики - просто уберите их вместе с остальными ингредиентами. Готовый чай можно хранить в холодильнике до трех дней.