Три привычки токсичных сотрудников, которые разрушают атмосферу в офисе

Исследования показывают: когда человек постоянно демонстрирует занятость, коллеги воспринимают его как менее компетентного и менее приятного в общении. Все потому, что «показная загруженность» чаще выглядит как стремление казаться важнее, чем есть на самом деле.

Вот три типичных поведенческих паттерна по-настоящему токсичных сотрудников:

1. Они вечно «на важной встрече» и «не могут сейчас говорить»

Если каждый раз, когда вы приветствуете такого человека в коридоре, он бросает: «Извини, я весь день на встречах!» - это вовсе не обязательно признак высокой ценности. Часто это всего лишь демонстративное хвастовство.

Да, в некоторых компаниях действительно слишком много совещаний. Но когда человек превращает свою занятость в культ, он просто подчеркивает собственную важность. Только вот коллег это скорее раздражает, чем вдохновляет.

2. Они считают, что их работа важнее, чем у всех остальных

Такой сотрудник ведет себя так, будто именно он «жемчужина в офисной раковине». Даже если его задачи аналогичны чужим, он преподносит их как нечто особенное.

Скорее всего, он стремится быть корпоративным «инфлюенсером», как блогер, внушающий аудитории иллюзию своей исключительности. На деле же это подогревает токсичный нарциссизм и разрушает командный дух.

3. Они гордятся тем, что работают допоздна

Фразы вроде: «Я сидел на работе до десяти, без меня бы все рухнуло», - звучат как героизм. Но на практике это вредно и для продуктивности, и для личной жизни.

Согласно исследованию Стэнфордского университета, после 50 часов в неделю эффективность труда резко снижается. А после 55 - практически исчезает. Такие «трудоголики» чаще устают, раздражаются и приносят меньше пользы.

Быть занятым - это нормально. Но если человек постоянно рассказывает, как он незаменим, сколько делает и как без него «все встанет», - это уже не про работу, а про эго.

Такие сотрудники формируют завышенные ожидания, усиливают корпоративную эксплуатацию и мешают оценивать реальную продуктивность.