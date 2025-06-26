ОСТОРОЖНО Четыре признака того, что твоя неуверенность разрушает отношения

Тягостное, гложущее сомнение о том, что в наших отношениях что-то не так, - довольно распространннное чувство. Большинство из нас испытывали его хотя бы раз в жизни. И хотя мы часто склонны винить в этом партнера, порой стоит задуматься: а не рождается ли эта неуверенность внутри нас самих?
Неуверенность в отношениях может проявиться неожиданно, например, когда любимый человек не отвечает на сообщение или отменяет ваши планы. Если же мы не осознаем свою неуверенность и не работаем с ней, она постепенно начинает влиять на все отношения, в том числе на то, как мы обращаемся с партнером.