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Пт, 27.06.2025
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ОСТОРОЖНО Четыре признака того, что твоя неуверенность разрушает отношения

Неуверенность заставляет реагировать слишком быстро.

Тягостное, гложущее сомнение о том, что в наших отношениях что-то не так, - довольно распространннное чувство. Большинство из нас испытывали его хотя бы раз в жизни. И хотя мы часто склонны винить в этом партнера, порой стоит задуматься: а не рождается ли эта неуверенность внутри нас самих?

Неуверенность в отношениях может проявиться неожиданно, например, когда любимый человек не отвечает на сообщение или отменяет ваши планы. Если же мы не осознаем свою неуверенность и не работаем с ней, она постепенно начинает влиять на все отношения, в том числе на то, как мы обращаемся с партнером.

Не позволяй ситуации выйти из-под контроля - разберись, почему ты чувствуешь неуверенность в отношениях и как с этим справиться!

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