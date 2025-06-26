ФОТО Голливудские звезды прибывают на свадьбу Безоса и Санчес

В Венецию на трехдневную свадьбу магната Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес на суперъяхтах прибывают знаменитости, несмотря на недовольство местных жителей, которые говорят, что город объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - не место для подобных вечеринок миллиардеров.