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Пт, 27.06.2025
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ФОТО Голливудские звезды прибывают на свадьбу Безоса и Санчес

В Венецию на трехдневную свадьбу магната Amazon Джеффа Безоса и Лорен Санчес на суперъяхтах прибывают знаменитости, несмотря на недовольство местных жителей, которые говорят, что город объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - не место для подобных вечеринок миллиардеров.

На свадьбу года приглашено около 200 гостей: торжества начинаются 26 июня и завершатся церемонией в секретном месте в субботу.

Молодожены уже прибыли в Венецию вчера, 25 июня, и к ним уже присоединились такие знаменитости, как Ким и Хлои Кардашьян, Крис Дженнер и Иванка Трамп.

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