Салат, который жительница Таллинна запомнит надолго: «Фу! У меня сразу рвотный рефлекс!»

На прошлой неделе жительница Таллинна поделилась в Facebook-группе «Где поесть вкусно в Эстонии, отзывы на рестораны»​ впечатлением от заказа еды в популярном заведении.

«Сегодня у меня выходной, и я решила загрузиться салатиком и пиццей от Dodo Pizza Eesti, взяла еще латте с малиной и белым шоколадом…» - пишет Валентина. Она отмечает, что осталась довольна горячим напитком и традиционным итальянским блюдом, вот только с салатом что-то пошло не так.

«Раньше я не пробовала у них салаты, но почему в моем - хрустящая курица оказалась совсем не хрустящей и еще холодной, словно ее только что достали из холодильника? Будто ее пожарили заранее, а сегодня просто положили в салат, - с недоумением задается она вопросами. - Ну ладно, курицу есть можно. Но почему в моем салате оказался волос?»

К посту Валентина также прикрепляет фото находки и добавляет: «Хочу сказать что оставила отзыв и фото в приложении - никакой обратной связи. Просто проигнорировали. Никогда такого не было, и вот опять…»

Волос в салате, который жительница Таллинна заказала в Dodo Pizza. Фото: Lugeja foto

В разговоре с редакцией Валентина рассказала, что позже ей позвонили из Dodo Pizza и предложили промокод на десерт в качестве компенсации. Ей также подтвердили, что курицу для салата жарят утром и хранят в холодильнике. «Как я в посте и написала», - с улыбкой добавила жительница Таллинна.