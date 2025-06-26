Салат, который жительница Таллинна запомнит надолго: «Фу! У меня сразу рвотный рефлекс!»

Мы все уже давно активно пользуемся доставкой еды, и многие привыкли, когда еду привозят с задержкой, остывшей или с какими-то мелкими недочетами. Часто вся вина автоматически ложится на курьера, но, как ни странно, не все зависит от него. Иногда нюансы начинаются гораздо раньше: еще на кухне, где, казалось бы, все должно быть под особым контролем.
На прошлой неделе жительница Таллинна поделилась в Facebook-группе «Где поесть вкусно в Эстонии, отзывы на рестораны» впечатлением от заказа еды в популярном заведении.
«Сегодня у меня выходной, и я решила загрузиться салатиком и пиццей от Dodo Pizza Eesti, взяла еще латте с малиной и белым шоколадом…» - пишет Валентина. Она отмечает, что осталась довольна горячим напитком и традиционным итальянским блюдом, вот только с салатом что-то пошло не так.
«Раньше я не пробовала у них салаты, но почему в моем - хрустящая курица оказалась совсем не хрустящей и еще холодной, словно ее только что достали из холодильника? Будто ее пожарили заранее, а сегодня просто положили в салат, - с недоумением задается она вопросами. - Ну ладно, курицу есть можно. Но почему в моем салате оказался волос?»
К посту Валентина также прикрепляет фото находки и добавляет: «Хочу сказать что оставила отзыв и фото в приложении - никакой обратной связи. Просто проигнорировали. Никогда такого не было, и вот опять…»
В разговоре с редакцией Валентина рассказала, что позже ей позвонили из Dodo Pizza и предложили промокод на десерт в качестве компенсации. Ей также подтвердили, что курицу для салата жарят утром и хранят в холодильнике. «Как я в посте и написала», - с улыбкой добавила жительница Таллинна.
Одна из пользовательниц в комментариях под публикацией Валентины отметила, что в Dodo Pizza салат «Цезарь» и правда из холодильника: «Он у них прямо у кассы рядом с напитками стоит всегда». Но главным поводом для обсуждений стало вовсе не это, а то, что неожиданно оказалось внутри салата.
«Фуууу! У меня сразу рвотный рефлекс на волосы!» - пишет пользовательница. «Постоянно там заказы делаю. Всегда довольна. Но теперь, после фото с волосом, больше не буду какое то время точно», - оставляет комментарий другая. «На мой похож. Простите», - шутит администратор группы.
Dodo Pizza: мы нашли решение!
Руководитель отдела маркетинга Dodo Pizza Eesti Вероника Педоссар отметила, что с клиентом они созвонились через несколько часов после того, как она оставила отзыв в приложении: «Хотя клиент утверждал в своем посте в Facebook, что с ним никто не связался, на самом деле мы отреагировали на его отзыв в течение 2-3 часов - что является стандартным временем обработки обратной связи - после того, как он поступил в нашу систему».
По ее словам, столько времени уходит на тщательную проверку всей информации. «Мы связываемся с соответствующей пиццерией, старшим смены и, при необходимости, другими сотрудниками, чтобы получить полное представление о ситуации», - объясняет Педоссар этапы внутреннего разбирательства, которое проводится по каждому подобному обращению.
Только после этого компания переходит к следующему шагу: связывается с клиентом и старается урегулировать ситуацию наиболее подходящим образом.
«В данном случае мы нашли решение вместе с клиентом - предложили ему соответствующую компенсацию. Также мы проинформировали о произошедшем старшего смены и управляющего пиццерии. Оба отнеслись к ситуации серьезно и приняли необходимые меры, чтобы избежать подобных случаев в будущем», - комментирует руководитель отдела маркетинга Dodo Pizza Eesti.
Она также подтверждает, что сотрудники пиццерии обязаны носить на работе головные уборы и соблюдать все действующие санитарные нормы и требования безопасности.
«Тем не менее, даже при самых отлаженных процессах могут изредка происходить человеческие ошибки. В таких случаях наша цель - реагировать максимально быстро и профессионально, чтобы сгладить неприятные впечатления и сохранить лояльность клиента», - говорит Вероника Педоссар.
PTA: «Это физическое загрязнение пищи»
Ситуацию прокомментировала также главный специалист отдела пищевых продуктов Департамента сельского хозяйства и продовольствия Сильвия Лайв-Мумма, которая подтверждает, что наличие волоса в пище - нарушение гигиенических требований.
«Точнее, это классифицируется как физическое загрязнение пищи. Согласно Закону о пищевых продуктах, еда должна быть безопасной и незагрязненной: в ней не должно быть паразитов, вредителей или инородных тел, ухудшающих ее свойства или представляющих угрозу для здоровья человека», - объясняет она.
По ее словам, сотрудники обязаны носить чистую рабочую и, при необходимости, соответствующую защитную одежду, например, фартук, нарукавники, головной убор. А перчатки носить не обязательно, но если их надевают, они должны быть чистыми, подходящими для еды и их нужно менять по мере необходимости.
Если же Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) получает уведомление о нарушениях, ведомство начинает надзорное производство. «В ходе или по его итогам департамент может как выдать предписание, проверить соблюдение плана самоконтроля, взять пробы, так и самостоятельно осуществить проверку санитарно-гигиенических норм», - говорит Лайв-Мумма.
Если нарушение подтверждается, применяются соответствующие меры с учетом его характера. PTA может:
- Вручить предписание, обязывающее предприятие устранить нарушение или принять корректирующие меры, и назначить штраф;
- Временно приостановить деятельность или аннулировать разрешение (если нарушитель серьезно угрожает здоровью потребителей или не выполняет предписания);
- Начать производство о проступке (наказание зависит от тяжести, масштаба и того, было ли нарушение единичным или повторялось).
Главный специалист отдела пищевых продуктов PTA Сильвия Лайв-Мумма отмечает, что каждое письмо в департамент и жалоба регистрируются в системе документооборота, и у них есть список поданных заявлений. Как и все административные документы, по завершении производства документы PTA становятся общедоступными - каждый желающий может с ними ознакомиться.