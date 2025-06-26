Эксперт назвал самое безопасное место в самолете

«Большинство людей не знают, что существует определённое место, которое предлагает наилучшее сочетание безопасности и стоимости», - объяснил Роберт.

По его словам, место 11A, на первый взгляд кажущееся обычным креслом, фактически располагается в наиболее безопасной части самолета, по мнению многих авиационных специалистов. И при этом его часто можно выбрать без доплаты за более высокий класс обслуживания.

Почему место 11A считается оптимальным с точки зрения безопасности?

Секрет места 11A заключается в его стратегическом расположении над крылом самолета. Это обеспечивает сразу несколько преимуществ, которые большинство пассажиров не учитывают при бронировании.

«Если вы сидите над крылом, вы находитесь в районе центра тяжести самолета. Это означает, что турбулентность будет ощущаться слабее, чем в передней или хвостовой части. Кроме того, зона крыла имеет наибольшую прочность во всем самолете», - уточняет эксперт.

Прочная конструкция крыла не только способствует более стабильному полету, но и обеспечивает высокую структурную целостность. Крылья проектируются с расчетом на значительные нагрузки, поэтому область над ними считается одной из самых безопасных в случае нештатных ситуаций.

Еще одно существенное преимущество - близость к аварийным выходам. В большинстве конфигураций размещение места 11A означает, что пассажир находится недалеко от нескольких выходов, в отличие от кресел в хвостовой части самолета, где аварийные выходы могут отсутствовать или находиться далеко.