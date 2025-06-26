Эксперт назвал самое безопасное место в самолете

Полет может быть стрессовым опытом для многих пассажиров, особенно во время турбулентности. Однако эксперт по путешествиям Брайсон Роберт предлагает разумный подход к выбору места в салоне самолета, который обеспечивает повышенную безопасность, сообщает издание Express.
«Большинство людей не знают, что существует определённое место, которое предлагает наилучшее сочетание безопасности и стоимости», - объяснил Роберт.
По его словам, место 11A, на первый взгляд кажущееся обычным креслом, фактически располагается в наиболее безопасной части самолета, по мнению многих авиационных специалистов. И при этом его часто можно выбрать без доплаты за более высокий класс обслуживания.
Почему место 11A считается оптимальным с точки зрения безопасности?
Секрет места 11A заключается в его стратегическом расположении над крылом самолета. Это обеспечивает сразу несколько преимуществ, которые большинство пассажиров не учитывают при бронировании.
«Если вы сидите над крылом, вы находитесь в районе центра тяжести самолета. Это означает, что турбулентность будет ощущаться слабее, чем в передней или хвостовой части. Кроме того, зона крыла имеет наибольшую прочность во всем самолете», - уточняет эксперт.
Прочная конструкция крыла не только способствует более стабильному полету, но и обеспечивает высокую структурную целостность. Крылья проектируются с расчетом на значительные нагрузки, поэтому область над ними считается одной из самых безопасных в случае нештатных ситуаций.
Еще одно существенное преимущество - близость к аварийным выходам. В большинстве конфигураций размещение места 11A означает, что пассажир находится недалеко от нескольких выходов, в отличие от кресел в хвостовой части самолета, где аварийные выходы могут отсутствовать или находиться далеко.
Тем не менее, Роберт советует предварительно убедиться, что в конкретной модели самолета место 11A действительно расположено над крылом и рядом с выходами.
Он отметил, что в самолетах типа Boeing 737 и Airbus A320 место 11A находится над крылом и обеспечивает хороший обзор аварийных выходов. Однако в некоторых воздушных судах могут применяться иные схемы нумерации и посадочной конфигурации, из-за чего 11-й ряд может не совпадать с зоной над крылом.
Как бесплатно получить место 11A?
Издание также отмечает, что важным фактором является момент выбора места. Роберт поделился своей стратегией, позволяющей бесплатно получить место 11A.
«Сначала забронируйте билет, но не выбирайте место сразу. Подождите около 24 часов - в этот период авиакомпании часто освобождают лучшие места для бесплатного выбора, и 11A может оказаться доступным», - советует эксперт.
Еще одна тактика - периодически проверять доступные места после бронирования. По мере приближения даты вылета авиакомпании могут открыть ранее недоступные места, если становится ясно, что они не будут проданы в рамках повышения класса обслуживания.
«Главное достоинство этого места в том, что оно решает две основные задачи: безопасность и экономию. Вам не придется переплачивать за бизнес-класс, чтобы чувствовать себя спокойнее во время полета.
Понимание конструкции самолета и грамотный выбор времени позволяют получить одно из самых безопасных мест по цене обычного билета эконом-класса. Это особенно важно для тех, кто совершает дальние перелеты», - подытожил Роберт.