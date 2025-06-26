Любовная драма на борту: ответ пассажира на неловкую ситуацию вызвал аплодисменты всего самолета

29-летний мужчина поделился своей историей в социальных сетях. Он рассказал, что возвращался домой из деловой поездки и заранее выбрал место у прохода. «Я высокий, мне нужно пространство для ног, поэтому и выбрал это место», – объяснил он.

Молодой человек надеялся на простое решение, но все закончилось вмешательством стюардессы

По словам рассказчика, он еще не успел толком устроиться в кресле, как к нему подошел пассажир с просьбой поменяться местами: «Он сказал: “Слушай, давай поменяемся? Моя девушка сидит у окна, а я – сзади, в середине”».

Когда он посмотрел, какое место ему предлагают, оказалось, что это один из самых неудачных вариантов в самолете. «Я вежливо отказал и объяснил, что сознательно бронировал свое место», – добавил он.

Тем не менее другой пассажир начал возмущаться, утверждая, что просто хочет сидеть рядом со своей девушкой: «Я сказал ему, что понимаю, но не хочу уступать свое удобное место».

Когда он упомянул, что заплатил за это место, второй пассажир назвал его эгоистом. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться бортпроводнику, который велел беспокойному пассажиру занять свое место или покинуть самолет.

«Планируйте заранее – отношения не дают преимуществ»