Любовная драма на борту: ответ пассажира на неловкую ситуацию вызвал аплодисменты всего самолета

Авиаперелет – удобный способ быстро добраться из одной точки в другую, но не всегда удается спокойно проспать весь путь. Иногда обычное путешествие превращается в настоящий цирк. В последнее время в социальных сетях все чаще появляются истории о том, как эгоизм пассажиров, неожиданные ситуации или просто странные персонажи приводили весь салон в замешательство. Мы собрали для вас самые необычные и забавные случаи на борту – от ярких кур до внезапной истории любви прямо в самолете.
29-летний мужчина поделился своей историей в социальных сетях. Он рассказал, что возвращался домой из деловой поездки и заранее выбрал место у прохода. «Я высокий, мне нужно пространство для ног, поэтому и выбрал это место», – объяснил он.
Молодой человек надеялся на простое решение, но все закончилось вмешательством стюардессы
По словам рассказчика, он еще не успел толком устроиться в кресле, как к нему подошел пассажир с просьбой поменяться местами: «Он сказал: “Слушай, давай поменяемся? Моя девушка сидит у окна, а я – сзади, в середине”».
Когда он посмотрел, какое место ему предлагают, оказалось, что это один из самых неудачных вариантов в самолете. «Я вежливо отказал и объяснил, что сознательно бронировал свое место», – добавил он.
Тем не менее другой пассажир начал возмущаться, утверждая, что просто хочет сидеть рядом со своей девушкой: «Я сказал ему, что понимаю, но не хочу уступать свое удобное место».
Когда он упомянул, что заплатил за это место, второй пассажир назвал его эгоистом. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться бортпроводнику, который велел беспокойному пассажиру занять свое место или покинуть самолет.
«Планируйте заранее – отношения не дают преимуществ»
А под конец он написал: «То, что вы в паре, не дает вам преимуществ перед теми, кто все предусмотрел заранее. Жаль, но так это и работает».
Его поступок получил большую поддержку в интернете. Многие поделились своими историями перелетов, в которых тоже сталкивались с такими пассажирами.
Один человек вспомнил: «На двенадцатичасовом рейсе из Кореи в Торонто было то же самое. Когда в смене места отказали, девушка начала громко плакать, пока кто-то не уступил место. Это раздражает, ведь теперь она думает, что слезами всегда добьется своего».
Другой добавил: «В игре по обмену креслами выигрывают предусмотрительные люди, а не те, кто слишком скуп, чтобы выбрать хорошее место заранее».
Приводим и другие курьезные инциденты на борту.
Драка из-за кресла в самолете?
Несколько лет назад в интернете распространилось видео, где пассажир, сидевший сзади, начал толкать спинку кресла впереди него. Ссора разгорелась настолько, что стюардессам пришлось вмешаться и решать конфликт очень аккуратно. После посадки даже вызвали полицию. Многие пользователи интернета посчитали, что оба участника конфликта вели себя по-детски, – но вопрос о том, можно ли откидывать спинку кресла и как это делать, до сих пор вызывает жаркие споры.
Курица на борту – домашний любимец или ужин?
Во время одного внутреннего рейса по Африке внимание привлек пассажир, который провез живую курицу в ручной клади, утверждая, что птица - это его эмоциональная поддержка. Когда курица во время полета начала бегать по салону и громко кудахтать, возникла суматоха. Одни пассажиры были недовольны, другим ситуация показалась забавной, однако проблему нужно было решать. После нескольких попыток экипажу удалось заманить птицу к владельцу, который поспешил засунуть курицу обратно в сумку для перевозки.
Спор из-за младенца – разве в самолете нет свободной от детей зоны?
Во время внутреннего рейса по Азии в прошлом году разгорелся спор, когда пассажир бизнес-класса пожаловался, что мать с младенцем портит ему поездку. Он потребовал, чтобы их пересадили из бизнес-класса. Стюардессы вежливо объяснили, что у ребенка полноценный билет и он имеет право здесь быть, однако попутчик не успокоился, пока в ситуацию лично не вмешался пилот. В результате шумного пассажира вывели из самолета.
Загадочный попутчик: пассажир заснул, а проснулся на коленях у незнакомки
Один внутренний рейс по США завершился почти как в кино: пассажир крепко спал весь полет, а когда проснулся, оказалось, что он лежит у кого-то на коленях. Оказалось, что соседка по ряду решила поддержать его голову, чтобы та не падала на нее саму. Когда сосед понял, что произошло, обоим стало неловко, но в соцсетях шутили: «Вот так и начинаются истории любви в кино».
На борту родились близнецы – а в какой стране?
Во время трансатлантического перелета произошел редкий случай: на борту преждевременно родилась двойня. Поскольку самолет находился в международном воздушном пространстве, возник вопрос, какое гражданство получат дети. В итоге пошутили, что они – Skyzens (от sky – небо и citizens – граждане).
Источники: Buzzfeed, reddit, TikTok