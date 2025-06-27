Skip to footer
Пт, 27.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

Париж признали самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы

Фото иллюстрированное.

В основу рейтинга легли показатели безопасности на дорогах городов, пишет UNIAN.

Французскую столицу Париж, ранее названную лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства в этом году, также признали самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы.

Согласно свежему исследованию Clean Cities Campaign, оценившему 36 городов континента по трем ключевым показателям: количество пешеходных дорожек для школьников, ограничение скорости движения автотранспорта и протяженность безопасных велодорожек. Париж набрал в сумме наивысший балл - 79% из 100%.

Второе место в рейтинге досталось столице Нидерландов - Амстердаму с 63%, а третье - бельгийскому городу Антверпену с 62%.

10 самых дружелюбных к детям городов Европы

  1. Париж, Франция
  2. Амстердам, Нидерланды
  3. Антверпен, Бельгия
  4. Брюссель, Бельгия
  5. Лион, Франция
  6. Хельсинки, Финляндия
  7. Барселона, Испания​
  8. Бристоль, Великобритания​
  9. Осло, Норвегия​
  10. Гент, Бельгия
Комментарии

Ключевые слова

Наверх