Париж признали самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы

Французскую столицу Париж, ранее названную лучшим городом мира для ценителей культуры и искусства в этом году, также признали самым дружелюбным по отношению к детям городом Европы.
Согласно свежему исследованию Clean Cities Campaign, оценившему 36 городов континента по трем ключевым показателям: количество пешеходных дорожек для школьников, ограничение скорости движения автотранспорта и протяженность безопасных велодорожек. Париж набрал в сумме наивысший балл - 79% из 100%.
Второе место в рейтинге досталось столице Нидерландов - Амстердаму с 63%, а третье - бельгийскому городу Антверпену с 62%.
10 самых дружелюбных к детям городов Европы
- Париж, Франция
- Амстердам, Нидерланды
- Антверпен, Бельгия
- Брюссель, Бельгия
- Лион, Франция
- Хельсинки, Финляндия
- Барселона, Испания
- Бристоль, Великобритания
- Осло, Норвегия
- Гент, Бельгия