Строго запрещено: эксперт рассказал, какой предмет нельзя брать на борт круизного лайнера

Круизные путешествия с каждым годом становятся популярнее, привлекая все больше новичков. Однако, планируя недельное путешествие на лайнере, важно заранее узнать, какие предметы запрещено брать с собой на борт, предупреждает издание Express.
«Это может вас удивить, но практически ни одна круизная компания в мире не разрешает проносить на борт удлинители», - рассказал в своем TikTok-блоге эксперт по круизам Тим.
По его словам, удлинители представляют собой потенциальную пожарную опасность, особенно если к ним подключается сразу несколько электроприборов.
Альтернативой, как правило, являются USB-хабы или адаптеры с несколькими USB-разъемами, которые позволяют заряжать несколько устройств от одного источника питания.
«Круизные компании обычно не возражают против таких устройств», - отметил Тим. Он добавил, что маловероятно, что экипаж будет конфисковывать удлинитель силой, однако использовать его на борту действительно не рекомендуется.
Круизная компания Royal Caribbean также официально подтверждает запрет на удлинители, вне зависимости от наличия у них защиты от перенапряжения.