Строго запрещено: эксперт рассказал, какой предмет нельзя брать на борт круизного лайнера

«Это может вас удивить, но практически ни одна круизная компания в мире не разрешает проносить на борт удлинители», - рассказал в своем TikTok-блоге эксперт по круизам Тим.

По его словам, удлинители представляют собой потенциальную пожарную опасность, особенно если к ним подключается сразу несколько электроприборов.

Альтернативой, как правило, являются USB-хабы или адаптеры с несколькими USB-разъемами, которые позволяют заряжать несколько устройств от одного источника питания.

«Круизные компании обычно не возражают против таких устройств», - отметил Тим. Он добавил, что маловероятно, что экипаж будет конфисковывать удлинитель силой, однако использовать его на борту действительно не рекомендуется.